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Цорн обозначил условия продажи игроков «Локомотива» в другие команды РПЛ

вчера, 19:23

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он якобы обзванивал российские команды с целью продать игроков:

Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали команды и не предлагали наших футболистов. Логично, что игроки «Локо» пользуются интересом различных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет, что мы находимся в стадии планировки команды.

Но при этом для продажи игрока из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен иметь возможность заменить эту позицию, а само финансовое предложение должно устраивать наши ожидания. У нас есть четкий план на это трансферное окно, мы его соблюдаем.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:40
Засланный казачек этот Цорн....сначала спартак разваливал...теперь Локо.
Tostao
Tostao
вчера в 23:01, ред.
Закончатся эти манипуляции плачевно для Локо. Потом позовут Шпалыча выправлять ситуацию. И как всегда никто за это не ответит.
ABir
ABir
вчера в 22:46
В кратце выступление Царнаев сводиться, что все продаётся и все покупается
a3r3v3
a3r3v3 ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 22:12
Газпром не дремлет!
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 22:11
Мне сегодня один кекс звонил,чего-то продавал. Видать из Локомотива
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:04
Не позавидуешь локо с таким эффективным менеджментом...
makkie
makkie
вчера в 20:56
Ожидалось, что с приходом Цорна в Локо начнётся чистка. Похоже, она не за горами. Смолов почти в Динамо, расторгли контракт с Зе Луишем, ищут варианты Лисаковичу и Пабло...
lotsman
lotsman
вчера в 20:49
Идёт распродажа. Бизнес, есть бизнес.))
Capral
Capral
вчера в 20:48
Даже не припомню, когда, Локо, в своей новейшей российской истории, был в таком страшном положении??? У меня, иногда, появляется вопрос: это- Локомотив российский или немецкий, кто, ДИРЕКТОР....???
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:29
Ну прям Новый свет нам открыл.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 20:05, ред.
Самим Цорном уже заинтересовался Зенит!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:03
Напустил немецкого туману, темнит что то немчура.
311
311
вчера в 19:59
Цорну не интересно продавать, там особо не попилишь. Цорну интересно покупать!)
112910415
112910415
вчера в 19:51
великим стратегом просчитано всё ! )
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:49
Четкий, черт возьми, план, надежный как швейцарский часы!
Cat01
Cat01
вчера в 19:46
Будем смотреть что будет дальше
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:45
Дааа! Это чудо Локо добьёт!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:44
Помнится после прихода Цорна в Спартак команду покинули Адриано, Фернандо, Боккетти, Зе Луиш и.т.д. А уж не засланец ли это Газпрома?!)
berda2003
berda2003
вчера в 19:43
достойный заменитель рангника - 2 фашиста под окном 76и как-то вечерком - прямо в паровозе...
протон
протон
вчера в 19:30
Налетай, не скупись, покупай живопИсь!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:27
Этот вредитель в Лока обосновался?
Predator94
Predator94
вчера в 19:27
Его позвали , чтобы развалить Локо? :)
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