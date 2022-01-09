Цорн обозначил условия продажи игроков «Локомотива» в другие команды РПЛ

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал информацию о том, что он якобы обзванивал российские команды с целью продать игроков:

Могу прокомментировать слух так: ни летом 2020 года, ни сейчас мы не обзванивали команды и не предлагали наших футболистов. Логично, что игроки «Локо» пользуются интересом различных клубов, не только из России, и я регулярно на связи с разными клубами. Также не секрет, что мы находимся в стадии планировки команды.

Но при этом для продажи игрока из «Локо» должны сойтись два условия: со спортивной точки зрения клуб должен иметь возможность заменить эту позицию, а само финансовое предложение должно устраивать наши ожидания. У нас есть четкий план на это трансферное окно, мы его соблюдаем.