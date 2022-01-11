Канчельскис: «Жалко Кокорина»

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.
Жалко Кокорина – подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии.
Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя — он не сыграл ни одной полноценной игры.
Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет – лучше заканчивать карьеру. Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него.
Кокоша к чему стремился он сделал. Футбол давно не на первом плане у игрока. Хочешь жить умей вертеться, он вертится и довольно не плохо только вот на скамейке. за что его жалеть? А еще получил награду
Кокоша к чему стремился он сделал. Футбол давно не на первом плане у игрока. Хочешь жить умей вертеться, он вертится и довольно не плохо только вот на скамейке. за что его жалеть? А еще получил награду
Как закончить, если столько желающих платить)
Отсидит свой срок на скамейке и на свободу с чистой совестью .А там может ещё кто-нибудь оценит его талант
Надо еще посмотреть кто кого в этой ситуации жалеет)))
Как закончить, если столько желающих платить)
Отсидит свой срок на скамейке и на свободу с чистой совестью .А там может ещё кто-нибудь оценит его талант
Надо еще посмотреть кто кого в этой ситуации жалеет)))
https://www.youtube.com/watch?v=S9-gXgGDJv0
Рекордсмен книги Рекордов Гиннесса !!!)
Рекордсмен книги Рекордов Гиннесса !!!)