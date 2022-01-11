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Канчельскис: «Жалко Кокорина»

вчера, 12:27

Экс-игрок МЮ Андрей Канчельскис порассуждал о перспективах форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Жалко Кокорина – подавал такие большие надежды и перспективы, а сейчас получает смешные премии.

Жизнь продолжается, конечно, очень печально и обидно, но обижаться нужно только на самого себя — он не сыграл ни одной полноценной игры.

Если у него есть желание играть в футбол, то надо продолжать, а если нет – лучше заканчивать карьеру. Время покажет, остались ли у него шансы заиграть на прежнем уровне. Все зависит от него.

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Все комментарии
Храневец
Храневец
вчера в 18:49
Лучше бы пенсионеров да больных детей пожалел !
протон
протон
вчера в 17:09
У людей сейчас на первом плане это деньги, не думаю что Канчельскис зарабатывает больше Кокоши в месяц.
Кокоша к чему стремился он сделал. Футбол давно не на первом плане у игрока. Хочешь жить умей вертеться, он вертится и довольно не плохо только вот на скамейке. за что его жалеть? А еще получил награду
cska1948
cska1948
вчера в 17:05, ред.
Человек на футболе стал долларовым миллионером, а его все жалеют... Не иначе как от зависти.
протон
протон
вчера в 16:56
Так желание получать деньги у Кокоши никуда не делось!
Как закончить, если столько желающих платить)
Отсидит свой срок на скамейке и на свободу с чистой совестью .А там может ещё кто-нибудь оценит его талант
Надо еще посмотреть кто кого в этой ситуации жалеет)))
RamonCSKA
RamonCSKA
вчера в 16:09, ред.
Кокорину надо смеяться, на 3 евроляма в год раскрутили
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:03
Такие люди скорее не жалость вызывают, а брезгливость
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 14:41
Выбор человека.
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:22, ред.
У Канчельскиса действительно карьера удалась - играл в основе МЮ, Эвертона, той же Фиорентины.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:59
Я сейчас умру от жалости к ленивому долларовому миллионеру - халявщику.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:28
Многие ему могут позавидовать.
1 984
1 984
вчера в 13:09
Мне ни сколько.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:58, ред.
Вспомнишь его понты, да по****тический взгляд и не кера не жалко. "Нас никто не жалел и мы никого не жалеем").
drug01
drug01
вчера в 12:44
Всему своё время он потерял голову с дружками
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:29
Андрюша все НГ отмечает! Да пох Сане на все ваши премии! Он как в рекламе

Ironigor
Ironigor
вчера в 12:29, ред.
Это ему жалко наших футболистов. А его карьера как раз таки удалась ,как ни у кого другого !!!
Рекордсмен книги Рекордов Гиннесса !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:28
Все бы так жили...
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