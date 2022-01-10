Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение».

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».
Мне кажется, это спорное решение. Иван — хороший игрок, но у него нет опыта больших игр, нет достаточного качества для конкуренции с другими игроками «Зенита». Я сомневаюсь, что этот переход пойдёт на пользу и «Зениту», и игроку.
Думаю что со всеми аргументами которые привёл Геркус вполне логичны и можно с ними согласиться. И я тоже с ними соглашусь. Ведь Сергеев не прошло и сезона как он вместе со своим уже бывшим клубом Крылья Советов играл в лигой ниже ФНЛ. И те достижения что он там стал лучшим бомбардиром, не тот аргумент чтобы заиграть в РПЛ точно также как это он делал в ФНЛ. Да ещё это надо будет доказывать в команде чемпионов России. Не проведя даже полного сезона, без адаптации к новым реалиям , попасть в Зенит и доказывать своей игрой свою конкурентно способность , попасть в схему игры команды. Не думаю что в отлаженном механизме игры, кто-то начнёт играть только на него , особенно такие как Малком , Вендел, Клаудиньо, Мостовой, а тем более прямой конкурент Дзюба, который точно останется до лета и ещё неизвестно что будет с Азмуном. Так что очень всё спорно и неизвестно в судьбе Сергеева в Зените. Незнаю чем всё это закончится, но уж точно не хотелось бы потерять такого игрока для нашего футбола ⚽️ . В любом случае пожелаю только Удачи и чтобы у него всё получилось !!! Всем Добра !!!
Думаю что со всеми аргументами которые привёл Геркус вполне логичны и можно с ними согласиться. И я тоже с ними соглашусь. Ведь Сергеев не прошло и сезона как он вместе со своим уже бывшим клубом Крылья Советов играл в лигой ниже ФНЛ. И те достижения что он там стал лучшим бомбардиром, не тот аргумент чтобы заиграть в РПЛ точно также как это он делал в ФНЛ. Да ещё это надо будет доказывать в команде чемпионов России. Не проведя даже полного сезона, без адаптации к новым реалиям , попасть в Зенит и доказывать своей игрой свою конкурентно способность , попасть в схему игры команды. Не думаю что в отлаженном механизме игры, кто-то начнёт играть только на него , особенно такие как Малком , Вендел, Клаудиньо, Мостовой, а тем более прямой конкурент Дзюба, который точно останется до лета и ещё неизвестно что будет с Азмуном. Так что очень всё спорно и неизвестно в судьбе Сергеева в Зените. Незнаю чем всё это закончится, но уж точно не хотелось бы потерять такого игрока для нашего футбола ⚽️ . В любом случае пожелаю только Удачи и чтобы у него всё получилось !!! Всем Добра !!!