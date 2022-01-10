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Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение»

вчера, 23:00

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Мне кажется, это спорное решение. Иван — хороший игрок, но у него нет опыта больших игр, нет достаточного качества для конкуренции с другими игроками «Зенита». Я сомневаюсь, что этот переход пойдёт на пользу и «Зениту», и игроку.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:36
Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение».

Думаю что со всеми аргументами которые привёл Геркус вполне логичны и можно с ними согласиться. И я тоже с ними соглашусь. Ведь Сергеев не прошло и сезона как он вместе со своим уже бывшим клубом Крылья Советов играл в лигой ниже ФНЛ. И те достижения что он там стал лучшим бомбардиром, не тот аргумент чтобы заиграть в РПЛ точно также как это он делал в ФНЛ. Да ещё это надо будет доказывать в команде чемпионов России. Не проведя даже полного сезона, без адаптации к новым реалиям , попасть в Зенит и доказывать своей игрой свою конкурентно способность , попасть в схему игры команды. Не думаю что в отлаженном механизме игры, кто-то начнёт играть только на него , особенно такие как Малком , Вендел, Клаудиньо, Мостовой, а тем более прямой конкурент Дзюба, который точно останется до лета и ещё неизвестно что будет с Азмуном. Так что очень всё спорно и неизвестно в судьбе Сергеева в Зените. Незнаю чем всё это закончится, но уж точно не хотелось бы потерять такого игрока для нашего футбола ⚽️ . В любом случае пожелаю только Удачи и чтобы у него всё получилось !!! Всем Добра !!!
Futurista
Futurista
вчера в 23:52
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:13
Несомненная польза для Зенита в том, что Сергеев теперь не будет играть за Спартак, Динамо, Локо, ЦСКА, Рубин. Это для Зенита хорошо. И, возможно, будет играть за Сочи. Это тоже для Зенита хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:06
Всё может быть !
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