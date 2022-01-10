Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение».

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

Мне кажется, это спорное решение. Иван — хороший игрок, но у него нет опыта больших игр, нет достаточного качества для конкуренции с другими игроками «Зенита». Я сомневаюсь, что этот переход пойдёт на пользу и «Зениту», и игроку.