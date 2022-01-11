Геркус: «Наблюдаю с огромным интересом за „Локомотивом“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал последние трансферные слухи вокруг клуба.

Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства Мампасси? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной.