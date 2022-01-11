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Геркус: «Наблюдаю с огромным интересом за „Локомотивом“»

вчера, 09:07

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал последние трансферные слухи вокруг клуба.

Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства Мампасси? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:00
Все наблюдаем.
ОПС
ОПС
вчера в 10:34
А что ему остается.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:14
А какая проблема с Мампасси у Геркуса?
Ну получит он российское гражданство и что здесь такого?
Сейчас все кто родился или живёт на Донбассе получают российское гражданство.
Плюсы для Локо в том, что он не будет считаться легионером, а дорастёт до сборной России или нет это только время покажет и зачем Геркус должен в этом быть уверенным? Какую то нелепость сказал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:10
По старой памяти...
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