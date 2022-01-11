Геркус: «Наблюдаю с огромным интересом за „Локомотивом“»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал последние трансферные слухи вокруг клуба.
Мне очень любопытно то, что происходит в «Локомотиве», но логику решений я не очень понимаю. Наблюдаю с огромным интересом. Смена гражданства Мампасси? Насколько я понимаю, он заигран только за молодежку — есть возможность поменять футбольное гражданство. Но надо быть уверенным, что он дорастет до уровня нашей сборной.
Ну получит он российское гражданство и что здесь такого?
Сейчас все кто родился или живёт на Донбассе получают российское гражданство.
Плюсы для Локо в том, что он не будет считаться легионером, а дорастёт до сборной России или нет это только время покажет и зачем Геркус должен в этом быть уверенным? Какую то нелепость сказал.
Ну получит он российское гражданство и что здесь такого?
Сейчас все кто родился или живёт на Донбассе получают российское гражданство.
Плюсы для Локо в том, что он не будет считаться легионером, а дорастёт до сборной России или нет это только время покажет и зачем Геркус должен в этом быть уверенным? Какую то нелепость сказал.