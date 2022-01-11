Точилин: «Очевидно, что именно футбол для Смолова на первом месте»

Бывший капитан «Динамо» Александр Точилин прокомментировал слухи, что клуб может подписать форварда «Локомотива» Федора Смолова.
Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом.
Футбол ⚽️ и только Футбол ⚽️ !!!
Футбол ⚽️ и только Футбол ⚽️ !!!
этом году так не ржал, спасибо Жене Сойкину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
этом году так не ржал, спасибо Жене Сойкину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!