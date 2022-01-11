ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Точилин: «Очевидно, что именно футбол для Смолова на первом месте»

вчера, 08:40

Бывший капитан «Динамо» Александр Точилин прокомментировал слухи, что клуб может подписать форварда «Локомотива» Федора Смолова.

Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом.

Все новости
«Сто процентов останется в РПЛ». Гацкан — о положении «Ростова»
Вчера, 22:54 Комментарии4
Гендир «Зенита» назвал сильные стороны Сергеева
Вчера, 14:19 Комментарии13
Канчельскис: «Жалко Кокорина»
Вчера, 12:27 Комментарии16
Кавазашвили: «Мне жаль, что у Кокорина совсем не получилось в Италии»
Вчера, 09:36 Комментарии15
Губерниев о Сергееве в «Зените»: «Переманивать футболистов же не запрещено»
Вчера, 09:11 Комментарии32
Геркус: «Наблюдаю с огромным интересом за „Локомотивом“»
Вчера, 09:07 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:49
а запал-то кончился уже
протон
протон
вчера в 15:48
У Смолова и в "Локомотиве" получилось бы, в Динамо тем более.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:46
Сомнительный сделал вывод
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:27
Кубок мира , Новый вызов в жизни Смолова !
Футбол ⚽️ и только Футбол ⚽️ !!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:13
Федор Ельцин теперь дворянских кровей. Не мешайте жить.
аркадий ермаков
аркадий ермаков
вчера в 09:36
футбол у него на первом месте -- что что только не футбол
аркадий ермаков
аркадий ермаков
вчера в 09:30
боже .зачем он там нужен , испортит все в команде , инертный не мобильный игрок , ему пора к кокорину в фиорентину он уже идет на спад
shur
shur
вчера в 09:30
...агрессивный и энергозатратный, это про него, это про гламурного, никогда в
этом году так не ржал, спасибо Жене Сойкину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДСА
ДСА
вчера в 09:06
Из Москвы уезжать ему не хочется.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:04
Высокая зарплата тоже не помешает.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:02
Эх, если бы еще он умел в него хорошо играть.
3ycpdbsegyr3
3ycpdbsegyr3
вчера в 08:46
Это далеко не факт
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100