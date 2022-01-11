Точилин: «Очевидно, что именно футбол для Смолова на первом месте»

Бывший капитан «Динамо» прокомментировал слухи, что клуб может подписать форварда «Локомотива» .

Очевидно, что Федор хочет играть, сейчас именно футбол для него на первом месте. Это правильная мотивация. Сандро Шварц пропагандирует агрессивный, энергозатратный, мобильный футбол, и насколько Смолов будет соответствовать этому требованию, надо смотреть. Если у него получится, то и для бело-голубых, и для сборной это будет большим плюсом.