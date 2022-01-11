Губерниев о Сергееве в «Зените»: «Переманивать футболистов же не запрещено»...

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».
Если «Зенит» подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет. Конкуренцию Дзюбе он создаст.
Было бы странно, если бы «Зенит» не воспользовался шансом забрать Сергеева. Переманивать футболистов же не запрещено. Если РПЛ хочет, чтобы люди оставались, тогда здесь нужны какие-то другие регламентирующие вещи. Футболисту предложили — он ушел.
Реал переманил Фигу у Барселоны
Манчестер сити переманил Тевеза у Манчестер Юнайтед (ну там правда конфликт был)
Международная практика, кроме того, Сергееву будут в Зените больше платить, а футболисту надо за свою карьеру успеть свою жизнь устроить, а то на пенсии не факт, что будет шанс нормально зарабатывать.
Реал переманил Фигу у Барселоны
Манчестер сити переманил Тевеза у Манчестер Юнайтед (ну там правда конфликт был)
Международная практика, кроме того, Сергееву будут в Зените больше платить, а футболисту надо за свою карьеру успеть свою жизнь устроить, а то на пенсии не факт, что будет шанс нормально зарабатывать.