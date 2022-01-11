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Губерниев о Сергееве в «Зените»: «Переманивать футболистов же не запрещено»

вчера, 09:11

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Если «Зенит» подписал Сергеева, значит, они думают, что он поможет. Конкуренцию Дзюбе он создаст.

Было бы странно, если бы «Зенит» не воспользовался шансом забрать Сергеева. Переманивать футболистов же не запрещено. Если РПЛ хочет, чтобы люди оставались, тогда здесь нужны какие-то другие регламентирующие вещи. Футболисту предложили — он ушел.

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 20:30
Если бы хотели переманить, то переманили бы. И дело даже не в бабле, а в перспективах получения золота рпл +стабильный выход в еврокубки, что у цска нет и не видно в будущем
cftyjk
cftyjk
вчера в 20:00
губерня - такая губерня......................
oFANATo
oFANATo ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 19:30, ред.
Договор ЦСКА с зенитом уже не работает....уже пытались переманить Фернандеса и Влашича ....но те сами отказались от газового бабла. Не все продаются.
Garrincha58
Garrincha58 ответ YVG (раскрыть)
вчера в 17:50
Уткин профи в футболе, а Губерниев дилетант
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:49
было бы кого переманивать просто диву даёшься почему Зенит переманивает не сильных российских игроков, а действительно сильные переходят в Москву
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ RuyVik (раскрыть)
вчера в 17:43
Плохой пример, у цска и Зенита договор, не переманивать друг у друга. Даже если бы захотели, не смогли бы перейти
RuyVik
RuyVik ответ oFANATo (раскрыть)
вчера в 17:33
А это кто такие?
oFANATo
oFANATo
вчера в 17:13
«Переманивать футболистов же не запрещено»......только не все ведутся на газовое бабло......Фернандес и Влашич тому пример.
alexando1974
alexando1974
вчера в 16:24
рыба ищет где глубже а человек где лучше)) динамо переманило смолова)))))))
протон
протон
вчера в 15:27
Губерниев:

"Если «Зенит» подписал Сергеева, значит они думают, что он поможет. Они вряд ли бы стали покупать футболиста, который, с их точки зрения, ни черта не годен... Игра покажет..."
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Браво, Дмитрий Г. !!!

Блистательный, невероятно глубокий анализ, открывающий новый, совершенно оригинальный взгляд на актуальнейшую проблему взаимоотношений "игрок - руководство клуба" в современном российском футболе !

Поздравляю с невероятным творческим успехом от имени сотен тысяч настоящих любителей футбола !!!

Шпарь дальше !!!
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:27
Губерниев о Сергееве в «Зените»: «Переманивать футболистов же не запрещено»...

-Это почему же - переманивать? Пиши уже правду - покупать, предлагая более выгодные условия. Вот это будет честно.

- Весь футбольный мир так живёт. Даже "великие" Месси, Неймар, Рональду, и т.д. - поменяли клубы. Тут значит всё нормально, это Европа, это демократия, это свобода выбора...

- Как только Зенит покупает российского игрока - сразу изо всех щелей слышится нытьё: так нельзя, нечестно, ослабляют конкурентов, надо своих выращивать, не имеете права...

- Вас самих-то не тошнит от ваших высказываний, повторяющихся изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год???

- Никого не хотел обидеть. Просто снимите "розовые" очки, и взгляните на современный футбольный мир реальным взглядом...
kasyak7
kasyak7
вчера в 15:04
Зенит в своем репертуаре. купит игрока и на лавку
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
вчера в 14:45
Сергеев правильно сделал, что перешёл в Зенит. Ему уже 26 лет, поэтому в этом возрасте стоит задумываться о своем финансовом благополучии. Я бы осудил его выбор, если ему было лет 21-22, но сейчас ему дают самый крупный контракт в карьере, поэтому надо подоить газовую трубу как следует.
RuyVik
RuyVik ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:36, ред.
Насколько всем известно, Губерниев, как Уткин и певец Пенкин, большой поклонник спартака и в этом пасквиле как раз все наоборот написано.
YVG
YVG ответ beefs (раскрыть)
вчера в 14:33
Если Сутормин даже был капитаном сборной, то стоит пожелать и Сергееву такой судьбы.
makkie
makkie
вчера в 14:32, ред.
Рупор Губерниев в очередной раз нахваливает политику Зенита.
Ничего удивительного, работа на Матч ТВ обязывает.

А вот если бы Сергеева подписал условный Спартак, Губерниев бы нам рассказывал, как плохо воровать футболистов и портить им карьеру.
YVG
YVG
вчера в 14:14
Губерниев стал Уткиным.
RuyVik
RuyVik
вчера в 14:06, ред.
Переманивать только в москву можно, ...соболевых. А регламентирующими вещами и так уже угорбили наш футбол.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:04
Гораздо точнее и ближе к истине это "не переманивать, а перехватывать у конкурентов,, чтобы им не достался, опережая их за счет финансовых возможностей". Это технология у Зенита работает много, много лет, начиная с Бухарова, и завершая Набиуллиным, Полозом и многими другими. Сергеев также , как и они, Зениту совершенно не нужен. Он игрок совсем другого уровня.
старина
старина
вчера в 11:58
Волков бояться,в лес не ходить.....Старо русская пословица,которая ушла в народ...Но странно ее слышать от байкальца,видимо он имел в виду китайцев,которых он уже пустил в свой лес
Союзник противников
Союзник противников ответ radone (раскрыть)
вчера в 11:41
А он работать после 30 вообще не намерен,как и остальные футболёры.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:40
В правилах работорговли запретов нет.
memphis
memphis
вчера в 11:36
Да бога ради, но брать на лавку и сыпать миллионы, а потом конец карьере. Сколько брали за все время? Только Анюкову дали шанс. Соболев в Спартак и Молло в Зенит свежие примеры
radone
radone
вчера в 11:25
Бавария переманила Левандовски у Боруссии

Реал переманил Фигу у Барселоны

Манчестер сити переманил Тевеза у Манчестер Юнайтед (ну там правда конфликт был)

Международная практика, кроме того, Сергееву будут в Зените больше платить, а футболисту надо за свою карьеру успеть свою жизнь устроить, а то на пенсии не факт, что будет шанс нормально зарабатывать.
cska1948
cska1948 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 11:23
О какой порядочности в футболе вы говорите?! Симулировать, вроде, тоже не порядочно, но футболисты впереди планеты всей по симуляции в спорте. Предвзято судить игры тоже непорядочно, однако... Да и договорняки гонять тоже, как будто, непорядочно, а кого это останавливает?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:16
Переманивать вроде как не порядочно!
drug01
drug01
вчера в 10:25
Это стиль Зенита...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:09
Неправильное слово переманивать.
beefs
beefs
вчера в 09:36
его ожидает судьба Сутормина...
ОПС
ОПС
вчера в 09:34
Трансфер есть трансфер.
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