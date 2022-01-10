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Орлов назвал плюсы и недостатки Ивана Сергеева

вчера, 23:51

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Сергеев — бомбардир ФНЛ, смотрю на трансфер немного с опаской… Но он забил 40 мячей! Значит, навыки забивать есть. В этом сезоне, например, забил шесть за «Крылья». Всё это — преимущества.

А ещё в пользу Сергеева говорит то, что Карпин пригласил его в сборную. Валерий Карпин же по какой-то причине его позвал… Причину вижу следующую: если мы сравниваем с Соболевым, то Сергеев не ограничен в футбольных навыках. Иван более разнообразный, может сыграть с партнёрами. Учитывая, что рядом в полузащите будут бразильцы, то это может быть очень быстро. Сергеев не затормозит игру: он же не будет выдвинутым нападающим — это игрок группы атаки.

Недостатки? На мой взгляд, тяжеловат. Может быть, похудеет в «Зените». 26 лет — нормальный возраст. Семак к нему присматривался. Просто так ведь не берут. Посмотрим. Для Сергеева переход в «Зенит» — это вызов. Помню, как Зырянов и Семак приходили в «Зенит», на тот момент им было за 30. Но как они расцвели в «Зените»! Костя вообще стал лучшим футболистом сезона. Надо брать россиян: у нас есть талантливые ребята, надо их искать… А в клубе уже доводить до продукции европейского уровня.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 02:20
Геня - старый около футбольный Гуру. Мог, что-то сказать и не в тему.
Ну, что поделаешь старенький болтун - воротчие...
Gahi
Gahi
сегодня в 01:38
Когда Сергеев в игре то даже и не скажешь что он тяжеловат, но в любом случаи удачи ему в "Зените" и достичь с командой зенита славы в своей футбольной карьере.
протон
протон
сегодня в 01:25
«… А в клубе уже доводить до продукции европейского уровня»
Че то наши клубы пока доводят только до худших игроков серии А))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:58
Геннадий Сергеевич наверное специально чуть обратил внимание на то, что Сергеев внешне выглядит тяжеловато. Наверное это для того, чтобы потом в случае чего на всех эфирах говорить, я мол всех предупреждал, а вы не слушали. Но хочется возразить, что это у Ивана такой скелет и кость широкая, а за одно напомнить, что у его любимчика Халка тоже комплекция была не изящнее, но тем не менее это не мешало ему быть лидером атаки в питерской команде, так почему бы Сергееву не стать таким же, как бразилец. Удаче Вани в новой команде и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:56
Вроде все правильно говорит, последние слова про доводить это,,,, (((
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:00
Семак к сельдерею приучит и схуднет Сергеев на радость Орлову.
beefs
beefs
вчера в 23:55
Как красиво поет, и кого же вы довели, трепло...
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