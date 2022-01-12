Первый тренер Миранчука: «Лёша должен выходить в основе „Аталанты“»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» , оценил перспективы футболиста в команде из Бергамо.

Лёша снова делом доказал тренеру [отдал две голевые передачи против «Удинезе»], что достоин регулярно выходить в основном составе «Аталанты». Я очень рад за него и за то, что он отличился результативными действиями в последней игре с «Удинезе», молодец. Это очень позитивный момент, который наглядно демонстрирует, что есть недооценка со стороны тренерского штаба «Аталанты» или недопонимание между главным тренером и игроком. Не хочу сказать ничего плохого в сторону Гасперини, но я считаю, что он что-то недосматривает или просто не хочет замечать. Любому игроку надо давать больше времени, чтобы он смог раскрыться и показать все свои возможности, если ты на него рассчитываешь. Если бы Лёша был никакой, его бы уже давно отпустили, но здесь происходит обратное.

Надеюсь, уже в скором времени у него все наладится в «Аталанте». Если нет, то ему надо уходить — сейчас он потянет любой клуб Италии, он готов играть и без команды точно не останется. Ему, как и любому футболисту, очень важно игровое время и доверие тренера — только так он сможет поверить в себя. Поэтому, если они так и не найдут общий язык с Гасперини, нужно уходить в клуб, где будет гарантия игрового времени.

Гасперини ждал от Лёши чего-то большего, думал, что он будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, Лёше не подходит такой стиль игры. А Гасперини уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Но я уверен — если Гасперини даст Леше больше времени, он не пожалеет.

В предстоящем матче Серии А с «Интером» Лешу надо выпускать минимум на тайм — он готов играть с грандами мирового футбола, а не только с аутсайдерами. Желаю Леше удачи и поскорее разобраться со сложившейся ситуацией. Очень надеюсь, что он будет чаще радовать нас своей игрой.