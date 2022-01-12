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Первый тренер Миранчука: «Лёша должен выходить в основе „Аталанты“»

вчера, 10:21

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, оценил перспективы футболиста в команде из Бергамо.

Лёша снова делом доказал тренеру [отдал две голевые передачи против «Удинезе»], что достоин регулярно выходить в основном составе «Аталанты». Я очень рад за него и за то, что он отличился результативными действиями в последней игре с «Удинезе», молодец. Это очень позитивный момент, который наглядно демонстрирует, что есть недооценка со стороны тренерского штаба «Аталанты» или недопонимание между главным тренером и игроком. Не хочу сказать ничего плохого в сторону Гасперини, но я считаю, что он что-то недосматривает или просто не хочет замечать. Любому игроку надо давать больше времени, чтобы он смог раскрыться и показать все свои возможности, если ты на него рассчитываешь. Если бы Лёша был никакой, его бы уже давно отпустили, но здесь происходит обратное.

Надеюсь, уже в скором времени у него все наладится в «Аталанте». Если нет, то ему надо уходить — сейчас он потянет любой клуб Италии, он готов играть и без команды точно не останется. Ему, как и любому футболисту, очень важно игровое время и доверие тренера — только так он сможет поверить в себя. Поэтому, если они так и не найдут общий язык с Гасперини, нужно уходить в клуб, где будет гарантия игрового времени.

Гасперини ждал от Лёши чего-то большего, думал, что он будет отрабатывать на каждой части поля и подойдет под его философию. Но это не так, Лёше не подходит такой стиль игры. А Гасперини уперся и придерживается своей философии, поэтому, наверное, в этом у них есть какие-то точки несоприкосновения. Но я уверен — если Гасперини даст Леше больше времени, он не пожалеет.

В предстоящем матче Серии А с «Интером» Лешу надо выпускать минимум на тайм — он готов играть с грандами мирового футбола, а не только с аутсайдерами. Желаю Леше удачи и поскорее разобраться со сложившейся ситуацией. Очень надеюсь, что он будет чаще радовать нас своей игрой.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:52
Первый тренер игрока, он всегда как отец игроку, воспитание и другие связки. Понимаю тренера, конечно обидно!
Kostya P.
Kostya P.
вчера в 15:23
Да , но Пашалич ,Малиновский , Пессина , Иличич , Мюриэль и особенно Сапата тоже регулярно доказывают , что они должны играть в основе.
Boricku
Boricku
вчера в 12:21
Что бы Аталанта за выживание боролась
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 12:10
А 33-й тренер его на лавку посадил
dzvinka
dzvinka
вчера в 11:20, ред.
срочно Воронкова главным тренером Аталанты, а Лешу в основной состав, там и других подтянут! Федью Смолова например, голеадора. Вот тогда то Аталанта и покажет всю мощь!
Futurista
Futurista
вчера в 11:17
Станешь тренером Аталанты будешь выпускать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:14
Должен решать главный тренер, а Алексей должен лучше играть, и будет счастлив в футболе ⚽️ !!!
beefs
beefs
вчера в 10:45
дело в том что главный тренер строит команду под свое видение игры команды, а Леша не вписывается в командный рисунок Гасперини...
lotsman
lotsman
вчера в 10:28
Должен кому? А чтобы регулярно выходить в основе, надо добиваться это игрой.
Predator94
Predator94
вчера в 10:25
Я тогда за барсу должен играть
Cat01
Cat01
вчера в 10:22
Должен играть лучше
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