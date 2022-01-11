Гендир «Зенита» назвал сильные стороны Сергеева.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер форварда «Крыльев Советов» .

Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака.