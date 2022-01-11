Гендир «Зенита» назвал сильные стороны Сергеева.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.
Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака.
Как может команда имеющая такой неограниченный бюджет, покупать в принципе кота в мешке . Игрок который только вышел из ФНЛ в РПЛ, и рассматривать его как усиление , для чего ? Для игр в еврокубках ???
Так в том-то и дело что по итолам выступления в ФНЛ и только лишь половину сезона в РПЛ.
А сколько их было таких как Сергеев, лучших голеодоров современного футбола игравших в ФНЛ и что-то не один из них ничем особенным себя не проявил в РПЛ. Вот лучшие показатели в летописи первого дивизиона.
1. Андрей Федьков, «Терек», сезон-2004 — 38 голов (4 с пенальти) в 40 матчах2. Владимир Филимонов, «Звезда», сезон-1993 — 37 голов (6) в 38 матчах3. Владимир Кулик, «Зенит» СПб, сезон-1993 — 36 (11) в 37 матчах4. Дмитрий Силин, «Балтика», сезон-1994 — 35 (9) в 41 матче5. Дмитрий Акимов, «Сибирь», сезон-2007 — 34 (10) в 40 матчах6. Александр Маслов, «Ростсельмаш», сезон-1994 — 32 в 34 матчах7. Сергей Чеснакас, «Лада» Тл, сезон-1993 — 31 (6) в 36 матчах8. Сергей Бурдин, «Черноморец», сезон-1994 — 30 (9) в 38 матчах .
И что кто нибудь их вообще знает.
Мало того что Сергеев играл совсем против другого по качеству соперников, так ещё и за совсем другие деньги 💰. А сейчас ему придётся столкнуться совсем с другими соперниками которые тоже принаравятся играть против него , и получится ли у него что-то противопоставить в новых условиях, совсем ещё неизвестно. Так ещё возникает ещё один немаловажный аспект как психологический, сможет ли он перебороть себя от свалившейся на его периферийное восприятие окружающего мира с таким количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , войти правильно в эту реальность. Совместить игру в футбол и финансовые блага , не потеряв ни то ни другое со временем. Вот это большой вопрос !
Конечно же пожелаю ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
Как может команда имеющая такой неограниченный бюджет, покупать в принципе кота в мешке . Игрок который только вышел из ФНЛ в РПЛ, и рассматривать его как усиление , для чего ? Для игр в еврокубках ???
Так в том-то и дело что по итолам выступления в ФНЛ и только лишь половину сезона в РПЛ.
А сколько их было таких как Сергеев, лучших голеодоров современного футбола игравших в ФНЛ и что-то не один из них ничем особенным себя не проявил в РПЛ. Вот лучшие показатели в летописи первого дивизиона.
1. Андрей Федьков, «Терек», сезон-2004 — 38 голов (4 с пенальти) в 40 матчах2. Владимир Филимонов, «Звезда», сезон-1993 — 37 голов (6) в 38 матчах3. Владимир Кулик, «Зенит» СПб, сезон-1993 — 36 (11) в 37 матчах4. Дмитрий Силин, «Балтика», сезон-1994 — 35 (9) в 41 матче5. Дмитрий Акимов, «Сибирь», сезон-2007 — 34 (10) в 40 матчах6. Александр Маслов, «Ростсельмаш», сезон-1994 — 32 в 34 матчах7. Сергей Чеснакас, «Лада» Тл, сезон-1993 — 31 (6) в 36 матчах8. Сергей Бурдин, «Черноморец», сезон-1994 — 30 (9) в 38 матчах .
И что кто нибудь их вообще знает.
Мало того что Сергеев играл совсем против другого по качеству соперников, так ещё и за совсем другие деньги 💰. А сейчас ему придётся столкнуться совсем с другими соперниками которые тоже принаравятся играть против него , и получится ли у него что-то противопоставить в новых условиях, совсем ещё неизвестно. Так ещё возникает ещё один немаловажный аспект как психологический, сможет ли он перебороть себя от свалившейся на его периферийное восприятие окружающего мира с таким количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , войти правильно в эту реальность. Совместить игру в футбол и финансовые блага , не потеряв ни то ни другое со временем. Вот это большой вопрос !
Конечно же пожелаю ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!