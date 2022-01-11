ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Гендир «Зенита» назвал сильные стороны Сергеева

вчера, 14:19

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

Из потенциальных кандидатов на позиции форвардов выбор пал на Сергеева по итогам его выступления за «Крылья Советов» в ФНЛ и РПЛ в этом сезоне. Результативность, работоспособность, разносторонность, что не могло не привлечь внимание наших скаутов и главного тренера Сергея Семака.

Все новости
«Сто процентов останется в РПЛ». Гацкан — о положении «Ростова»
Вчера, 22:54 Комментарии4
Канчельскис: «Жалко Кокорина»
Вчера, 12:27 Комментарии16
Кавазашвили: «Мне жаль, что у Кокорина совсем не получилось в Италии»
Вчера, 09:36 Комментарии15
Губерниев о Сергееве в «Зените»: «Переманивать футболистов же не запрещено»
Вчера, 09:11 Комментарии32
Геркус: «Наблюдаю с огромным интересом за „Локомотивом“»
Вчера, 09:07 Комментарии4
Точилин: «Очевидно, что именно футбол для Смолова на первом месте»
Вчера, 08:40 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:05
Да всё может быть, я просто не хочу в это верить.
lotsman
lotsman
вчера в 17:20
Время покажет, насколько он раскроется в Зените.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 17:02
А сколько таких прецедентов было! Зачем брали, Бухарова, Полоза, Набиуллина, Юсупова, Цалагова, Новосельцева ? Было же ясно, что они не уровень Зенита и не заиграют? Ясно для чего. Чтобы не достались конкурентам. Игра на опережение называется, как и в случае с Сергеевым.
доктоР7
доктоР7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:56
Какая смешная шутка у Вас получилась - а-ха-аха-ахаха-ахахахаха!!!
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:48
Привет Толя. Да нет конечно. Я не думаю что есть такой заговор , это не рентабельно . Просто нет уверенности что он сможет стать тем игроком который сможет помочь и стать лидером атакующего плана в Зените , особенно в еврокубках. Очень тяжело в это верится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:54, ред.
Если я правильно тебя понял, а твои аргументы убедительны, то ты исключаешь версию, что Сергеев куплен исключительно для того, чтобы не достался конкурентам.?
протон
протон
вчера в 15:34
в конечном итоге «бьют??? А ещё «бьют автопробегом по бездорожью. Артём и Сердар хорошо себя проявляют в Зените. Надо думать наперёд и готовить достойную смену. Вот Сергеев и приглянулся. Всё при нём и стремится к лучшему. А как он себя проявит в Зените, будем посмотреть. Любой игрок зависит от поддержки других. Отсюда и будут зависеть результаты новобранца. Мы желаем Ивану не робеть, а с места да в карьер, добывать для Зенита титулы и призы. Важно не опустить планку достигнутого. а Сердару успешного и скорейшего перехода в Европу, но не за три лимона, а за все 20, и чем больше, тем лучше для Зенита.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:29
И самое сильное качество для РПЛ - паспортист. Удачи Сергееву в новом клубе!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:21
Гендир «Зенита» назвал сильные стороны Сергеева.
Как может команда имеющая такой неограниченный бюджет, покупать в принципе кота в мешке . Игрок который только вышел из ФНЛ в РПЛ, и рассматривать его как усиление , для чего ? Для игр в еврокубках ???

Так в том-то и дело что по итолам выступления в ФНЛ и только лишь половину сезона в РПЛ.
А сколько их было таких как Сергеев, лучших голеодоров современного футбола игравших в ФНЛ и что-то не один из них ничем особенным себя не проявил в РПЛ. Вот лучшие показатели в летописи первого дивизиона.

1. Андрей Федьков, «Терек», сезон-2004 — 38 голов (4 с пенальти) в 40 матчах2. Владимир Филимонов, «Звезда», сезон-1993 — 37 голов (6) в 38 матчах3. Владимир Кулик, «Зенит» СПб, сезон-1993 — 36 (11) в 37 матчах4. Дмитрий Силин, «Балтика», сезон-1994 — 35 (9) в 41 матче5. Дмитрий Акимов, «Сибирь», сезон-2007 — 34 (10) в 40 матчах6. Александр Маслов, «Ростсельмаш», сезон-1994 — 32 в 34 матчах7. Сергей Чеснакас, «Лада» Тл, сезон-1993 — 31 (6) в 36 матчах8. Сергей Бурдин, «Черноморец», сезон-1994 — 30 (9) в 38 матчах .
И что кто нибудь их вообще знает.
Мало того что Сергеев играл совсем против другого по качеству соперников, так ещё и за совсем другие деньги 💰. А сейчас ему придётся столкнуться совсем с другими соперниками которые тоже принаравятся играть против него , и получится ли у него что-то противопоставить в новых условиях, совсем ещё неизвестно. Так ещё возникает ещё один немаловажный аспект как психологический, сможет ли он перебороть себя от свалившейся на его периферийное восприятие окружающего мира с таким количеством казначейских билетов 💰 💰 💰 , войти правильно в эту реальность. Совместить игру в футбол и финансовые блага , не потеряв ни то ни другое со временем. Вот это большой вопрос !
Конечно же пожелаю ему только Удачи и больших Успехов !!! Всем Добра !!!
drug01
drug01
вчера в 14:53
Проверим на поле
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:43
медведь тот ещё знатоГ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Главное Семаку разобраться...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:24
Его сильная сторона это дешевизна!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100