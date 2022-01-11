«Сто процентов останется в РПЛ». Гацкан — о положении «Ростова»

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан порассуждал о том, почему команда находится на 14-м месте в таблице чемпионата России.
Почему «Ростов» так неудачно выступил в первой части сезона? Очень много ребят ушли, и пришли новые игроки. Для создания нового, хорошего коллектива нужно время. Смена тренера также повлияла на результаты. Сейчас Кафанову и Тедееву нужно понять, какие лучшие качества есть у нынешних футболистов. Надо, чтобы футболисты приняли принципы тренерского штаба. Команде нужен этот перерыв, потому что пора определиться с основной обоймой и оставшиеся 12 матчей провести на хорошем уровне, чтобы обезопасить себя от стыковых матчей и вылета.
Нужна ли «Ростову» тренерская замена, к примеру, на Ганчаренко? Я в этом не разбираюсь. Если руководство сделало выбор в пользу Кафанова, значит, это правильно. Сложно сейчас что-то менять в тренерском штабе «Ростова». Надо верить в тех, кто есть, и все будет хорошо. Может ли «Ростов» вылететь в ФНЛ по итогам сезона? Сто процентов останется в РПЛ.
Ранее стало известно, когда «Ростов» отправится на сборы.