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«Сто процентов останется в РПЛ». Гацкан — о положении «Ростова»

вчера, 22:54

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан порассуждал о том, почему команда находится на 14-м месте в таблице чемпионата России.

Почему «Ростов» так неудачно выступил в первой части сезона? Очень много ребят ушли, и пришли новые игроки. Для создания нового, хорошего коллектива нужно время. Смена тренера также повлияла на результаты. Сейчас Кафанову и Тедееву нужно понять, какие лучшие качества есть у нынешних футболистов. Надо, чтобы футболисты приняли принципы тренерского штаба. Команде нужен этот перерыв, потому что пора определиться с основной обоймой и оставшиеся 12 матчей провести на хорошем уровне, чтобы обезопасить себя от стыковых матчей и вылета.

Нужна ли «Ростову» тренерская замена, к примеру, на Ганчаренко? Я в этом не разбираюсь. Если руководство сделало выбор в пользу Кафанова, значит, это правильно. Сложно сейчас что-то менять в тренерском штабе «Ростова». Надо верить в тех, кто есть, и все будет хорошо. Может ли «Ростов» вылететь в ФНЛ по итогам сезона? Сто процентов останется в РПЛ.

Ранее стало известно, когда «Ростов» отправится на сборы.

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AlVi77
AlVi77
вчера в 23:52
Да все 146, Саня!
beefs
beefs
вчера в 23:35
Ростов скорее всего останется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:06
Уфа и Химки на выход...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:59
Основные претенденты на вылет - "Химки", которые пытаются усилиться престарелыми легендами, чтобы спастись и "Уфа", пытающаяся подороже продать Агаларова, а дальше трава не расти. "Ростов" скорее всего окажется в зоне стыков и сохранит прописку.
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