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Сёмин о Фарке: «Галицкий вкладывает свои деньги и может брать кого угодно»

сегодня, 11:45

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам. Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым. Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 13:32
Есть отечественные тренера толковые ,но их не так много.
drug01
drug01
сегодня в 12:22
Хозяин барин!
1 984
1 984
сегодня в 12:15
Всё правильно говорит Юрий Палыч.
lotsman
lotsman ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 12:09
Спасибо, понял. "...в течение 8 часов после публикации..." - на это не обратил внимания.))
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:08
У нас и так все буратины берут "кого угодно".Иногда попадают в цель и говорят,что они-гении ЦСКА главнюков.Но ненадолго.
David Young
David Young ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 12:03
Здравствуйте.

Правила конкурса, раздел Способы заработать очки для ставок:

"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в час). Флуд запрещен."

Часть Ваших комментариев была в темах опубликованных более восьми часов назад.

Плюс "начисление раз в час" - то есть получить 50 очков можно лишь раз в час.
lotsman
lotsman
сегодня в 11:55
Странно, уже который раз такое:
Бонус 160 + авторизация 400 = 560
комментарий - 8:50
комментарий - 8:58
комментарий - 10:38
комментарий 10:40
Очков - 560
beefs
beefs
сегодня в 11:51
Галицкому виднее, жизнь заставляет...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:50, ред.
Всё правильно сказано.
Кто заказывает женщину, тот её и танцует !!!)
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