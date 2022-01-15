Сёмин о Фарке: «Галицкий вкладывает свои деньги и может брать кого угодно»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».
Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам. Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым. Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно.
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Правила конкурса, раздел Способы заработать очки для ставок:
"3) Комментарий: 50 очков. В материалах, в течение 8 часов после публикации; в объектах карты; в некоторых хэштегах (начисление раз в час). Флуд запрещен."
Часть Ваших комментариев была в темах опубликованных более восьми часов назад.
Плюс "начисление раз в час" - то есть получить 50 очков можно лишь раз в час.
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