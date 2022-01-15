Сёмин о Фарке: «Галицкий вкладывает свои деньги и может брать кого угодно»

Бывший наставник «Локомотива» прокомментировал назначение на пост главного тренера «Краснодара».

Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам. Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым. Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно.