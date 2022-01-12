Галицкий не возглавил «Краснодар». Выбрали немца, который весело проигрывал в АПЛ с «Норвичем»

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12 января 2022, 18:53

Новая глава в истории «горожан».

Фарке работал в клубах, где владельцы – фанаты

Сейчас Даниэля называют «ноунеймом», и это неправда. Об этом тренере давно говорили, пройти все круги ада в Чемпионшипе сложно. Слуцкий, напомним, в этом турнире провалился. Фарке был плохим футболистом, что не лишает шанса стать хорошим тренером – Йозе Марино служит примером.

До встречи с Галицким, которого в шутку называют тренером «Краснодара», ведь ему вправду важно понимать, во что команда играет – что с него взять, фанат «горожан» с рождения клуба, Фарке работал в тени. Закончил карьеру в «Липпштадте», где играл трижды, получил тренерскую лицензию.

Возглавлял заштатный клуб шесть лет. Получил опыт – пригласили в «Боруссию» Д тренировать дубль. Такой строчки в резюме хватило, чтобы валлийский писатель Винн-Джонс (не путать с Винни Джонсом с родней в Уэльсе) услышал о Фарке и пригласил в свой любимый клуб из Англии.

Впервые на игру «Норвича», который Майкл выкупил в конце двадцатого века, будущий издатель попал в 12 лет. Спустя годы Винн-Джонс вместе с женой Делией Смит, которая много десятилетий учила британцев готовить по ТВ, выкупил «Норвич Сити». Наперед знали, что денег будет не хватать.

Не будучи настолько богатыми, как остальные владельцы клубов АПЛ , создали благополучную «Кубань»: желто-зеленый клуб, который поднимается в элиту и возвращается в Чемпионшип. И автором последних успехов стал Даниэль Фарке. Причем все клубы, где немец работал, держались на фанатах.

Понимать логику менеджеров, которым небезразличен конкретный клуб, Даниэль умеет. В этом смысле выбор правильный. Троллить Галицкого, что не хотел приглашать «Тухелей», не будем. Мало ли о чем люди рассуждают. Куда важнее, что они делают в итоге полезного.

«Норвич» — веселая банда, но в неподходящей лиге

В штабе у «Краснодара» есть Джон Филлипс, который осенью 2020-го приглашен тренером по физической подготовке. Работал в «Саутгемптоне» и КПР , а это значит, что прекрасно знал «Норвич» и Фарке. Похоже, рекомендации дал хорошие, а вот результаты Даниэля в АПЛ были скверными.

Сейчас ведущие английские клубы играют в футбол под Гвардиолу, а он суховатый. Даже дриблинг в АПЛ часто под немым запретом, не считая частных историй, как у Адама Траоре. И не самые зрелищные центральные матчи тура привычные. Немецкий подход тоже применяли, как и в РПЛ .

Тедеско, Шварц и Гисдоль кучно пополнили короткие ряды наставников из Бундеслиги в России спустя много лет после первопроходца Ребера, который немножко работал в «Сатурне». Но в Англии команды Клоппа и Тухель лидировали, а вот Рангнику сделать МЮ своим будет намного сложнее.

Фарке не задержался в АПЛ . «Норвич» был бедным родственником на богатой свадьбе, хотя стыдно не играл. Пару лет назад Фарке копировал «Ливерпуль», как и Карпин в «Ростове». Кстати, Даниэль следил за этой командой, взял в аренду Норманна. В день, когда Матиас забил победный мяч, Фарке уволили.

Поскольку его любят фанаты и футболисты, то решение убрать наставника после удачного матча не все поняли. Подгадали так, чтобы успеть найти тренера за паузу на матчи сборных. Но испугались объявить решение перед командой – дождались, пока футболисты уйдут в автобус, а спортивный директор сообщил новости Фарке.

Судя по всем отзывам из Норвича, Даниэль – хороший человек. В его неудачах в АПЛ виноваты сильные конкуренты, желание играть комбинационно и плохая селекция, когда появились деньги. Но и решение Винна-Джонса и Смит понятно. Они не привыкли тратить так много, как прошлым летом, а снова увидели «Норвич» на 20-м месте в АПЛ .

Состава «канареек» хватает для уверенного лидерства в Чемпионшипе, но класса спортивного департамента мало, чтобы за копейки создать заявку для спасения в высшей лиге. А Фарке работал неплохо – подготовил Мэддисона для «Лестера» и Буэндиа для «Астон Виллы». После отставки тренера «Норвич» выиграл 1 матч из 8.

Проблема была не в Фарке. «Норвич» до начала сезона ставили на 19-е или 20-е места, ведь финансовые возможности клуба не позволяют мечтать о легкой жизни в АПЛ . С другой стороны, «Брентфорд» вышел в АПЛ вместе с Фарке, но выступает в два раза удачнее. Впрочем, датчанина Томаса Франка в Краснодар никто бы не отпустил.

Галицкий пробует новое, доверившись иностранцу

Муслин работал в России до «Краснодара» и понимал русский язык. У серба и методы были не чужеземными. Кононов только по паспорту иностранец. Мусаев – уроженец Краснодара. Шалимов был в пешей доступности для личной беседы, а вот Фарке не говорит на русском.

Возможно, многие эксперты переоценивают этот элемент в жизни клуба? Одно дело, что Галицкий хочет, а другое – что получается. Сергей Николаевич точно вмешивается, но следил за здоровьем, а этот процесс не добавляет времени и настроения. Пришлось пропускать важные матчи.

Владелец клуба редко летает на выездные поединки, а это половина сезона. Тренер в раздевалке, на сборах, по ходу рядовых занятий всегда принимает личные решения, которые сказываются на результате сильнее, чем любые действия Галицкого, даже если он делится мыслями с наставником.

Ганчаренко создавал свою команду на базе той, что досталась ему от Мусаева. Галицкому такая версия, скорее всего, не нравилась. Но уволили белоруса не из-за этого. Хотя вспылил по делу, нельзя убирать помощника, если главный тренер против этого. Конечно, мы не знаем всех деталей, но история угрюмая.

Фарке точно не привык, чтобы в тренерский процесс вмешивались. А вот богатству новой команды не удивится. АПЛ финансово в космосе, «Норвич» за четыре с половиной сезона потратил на новичков 108 млн евро (хотя 66 заплатили в последнем сезоне), а «Краснодар» — 117 млн.

Но разница в том, что выручили «горожане» около 40 миллионов, а «канарейки» наторговали на 155. У Галицкого убытки, у Винна-Джонса – прибыль. По меркам АПЛ его клуб нищий, по меркам РПЛ тратили больше, чем «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА . Это позволяет сам выход в АПЛ .

Свежие трансферы не сработали. Фарке был уволен, проиграл 8 из 11 матчей в АПЛ . В первом сезоне он проиграл 27 матчей из 38, а команда пропустила 75 мячей. Но как раз вот эти факты отношения к «Краснодару» не имеют. «Горожане» — теневой фаворит в РПЛ , они не хуже всех преследователей «Зенита».

Если Даниэль оставил хорошее личное впечатление и специалисты из Англии о нем отзываются так, как отзывались о Шварце перед назначением в «Динамо», то решение верное. Вот только «бело-голубые» весь клуб перестраивают, чтобы порадовать фанатов и руководство чаще.

«Краснодару» важно развиваться. Клуб уже неплох в плане трансферов. Лучше в плане оценок молодых россиян – Игнатьев, Шапи Сулейманов и Уткин не торчат на скамейке, а вот Сафонов сам не хотел в другой клуб РПЛ . Но Ганчаренко не привнес чемпионский менталитет.