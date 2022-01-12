Галицкий не возглавил «Краснодар». Выбрали немца, который весело проигрывал в АПЛ с «Норвичем»

Новая глава в истории «горожан».
Фарке работал в клубах, где владельцы – фанаты
Сейчас Даниэля называют «ноунеймом», и это неправда. Об этом тренере давно говорили, пройти все круги ада в Чемпионшипе сложно. Слуцкий, напомним, в этом турнире провалился. Фарке был плохим футболистом, что не лишает шанса стать хорошим тренером – Йозе Марино служит примером.
До встречи с Галицким, которого в шутку называют тренером «Краснодара», ведь ему вправду важно понимать, во что команда играет – что с него взять, фанат «горожан» с рождения клуба, Фарке работал в тени. Закончил карьеру в «Липпштадте», где играл трижды, получил тренерскую лицензию.
Возглавлял заштатный клуб шесть лет. Получил опыт – пригласили в «Боруссию» Д тренировать дубль. Такой строчки в резюме хватило, чтобы валлийский писатель Винн-Джонс (не путать с Винни Джонсом с родней в Уэльсе) услышал о Фарке и пригласил в свой любимый клуб из Англии.
Впервые на игру «Норвича», который Майкл выкупил в конце двадцатого века, будущий издатель попал в 12 лет. Спустя годы Винн-Джонс вместе с женой Делией Смит, которая много десятилетий учила британцев готовить по ТВ, выкупил «Норвич Сити». Наперед знали, что денег будет не хватать.
Не будучи настолько богатыми, как остальные владельцы клубов АПЛ, создали благополучную «Кубань»: желто-зеленый клуб, который поднимается в элиту и возвращается в Чемпионшип. И автором последних успехов стал Даниэль Фарке. Причем все клубы, где немец работал, держались на фанатах.
Понимать логику менеджеров, которым небезразличен конкретный клуб, Даниэль умеет. В этом смысле выбор правильный. Троллить Галицкого, что не хотел приглашать «Тухелей», не будем. Мало ли о чем люди рассуждают. Куда важнее, что они делают в итоге полезного.
«Норвич» — веселая банда, но в неподходящей лиге
В штабе у «Краснодара» есть Джон Филлипс, который осенью 2020-го приглашен тренером по физической подготовке. Работал в «Саутгемптоне» и КПР, а это значит, что прекрасно знал «Норвич» и Фарке. Похоже, рекомендации дал хорошие, а вот результаты Даниэля в АПЛ были скверными.
Сейчас ведущие английские клубы играют в футбол под Гвардиолу, а он суховатый. Даже дриблинг в АПЛ часто под немым запретом, не считая частных историй, как у Адама Траоре. И не самые зрелищные центральные матчи тура привычные. Немецкий подход тоже применяли, как и в РПЛ.
Тедеско, Шварц и Гисдоль кучно пополнили короткие ряды наставников из Бундеслиги в России спустя много лет после первопроходца Ребера, который немножко работал в «Сатурне». Но в Англии команды Клоппа и Тухель лидировали, а вот Рангнику сделать МЮ своим будет намного сложнее.
Фарке не задержался в АПЛ. «Норвич» был бедным родственником на богатой свадьбе, хотя стыдно не играл. Пару лет назад Фарке копировал «Ливерпуль», как и Карпин в «Ростове». Кстати, Даниэль следил за этой командой, взял в аренду Норманна. В день, когда Матиас забил победный мяч, Фарке уволили.
Поскольку его любят фанаты и футболисты, то решение убрать наставника после удачного матча не все поняли. Подгадали так, чтобы успеть найти тренера за паузу на матчи сборных. Но испугались объявить решение перед командой – дождались, пока футболисты уйдут в автобус, а спортивный директор сообщил новости Фарке.
Судя по всем отзывам из Норвича, Даниэль – хороший человек. В его неудачах в АПЛ виноваты сильные конкуренты, желание играть комбинационно и плохая селекция, когда появились деньги. Но и решение Винна-Джонса и Смит понятно. Они не привыкли тратить так много, как прошлым летом, а снова увидели «Норвич» на 20-м месте в АПЛ.
Состава «канареек» хватает для уверенного лидерства в Чемпионшипе, но класса спортивного департамента мало, чтобы за копейки создать заявку для спасения в высшей лиге. А Фарке работал неплохо – подготовил Мэддисона для «Лестера» и Буэндиа для «Астон Виллы». После отставки тренера «Норвич» выиграл 1 матч из 8.
Проблема была не в Фарке. «Норвич» до начала сезона ставили на 19-е или 20-е места, ведь финансовые возможности клуба не позволяют мечтать о легкой жизни в АПЛ. С другой стороны, «Брентфорд» вышел в АПЛ вместе с Фарке, но выступает в два раза удачнее. Впрочем, датчанина Томаса Франка в Краснодар никто бы не отпустил.
Галицкий пробует новое, доверившись иностранцу
Муслин работал в России до «Краснодара» и понимал русский язык. У серба и методы были не чужеземными. Кононов только по паспорту иностранец. Мусаев – уроженец Краснодара. Шалимов был в пешей доступности для личной беседы, а вот Фарке не говорит на русском.
Возможно, многие эксперты переоценивают этот элемент в жизни клуба? Одно дело, что Галицкий хочет, а другое – что получается. Сергей Николаевич точно вмешивается, но следил за здоровьем, а этот процесс не добавляет времени и настроения. Пришлось пропускать важные матчи.
Владелец клуба редко летает на выездные поединки, а это половина сезона. Тренер в раздевалке, на сборах, по ходу рядовых занятий всегда принимает личные решения, которые сказываются на результате сильнее, чем любые действия Галицкого, даже если он делится мыслями с наставником.
Ганчаренко создавал свою команду на базе той, что досталась ему от Мусаева. Галицкому такая версия, скорее всего, не нравилась. Но уволили белоруса не из-за этого. Хотя вспылил по делу, нельзя убирать помощника, если главный тренер против этого. Конечно, мы не знаем всех деталей, но история угрюмая.
Фарке точно не привык, чтобы в тренерский процесс вмешивались. А вот богатству новой команды не удивится. АПЛ финансово в космосе, «Норвич» за четыре с половиной сезона потратил на новичков 108 млн евро (хотя 66 заплатили в последнем сезоне), а «Краснодар» — 117 млн.
Но разница в том, что выручили «горожане» около 40 миллионов, а «канарейки» наторговали на 155. У Галицкого убытки, у Винна-Джонса – прибыль. По меркам АПЛ его клуб нищий, по меркам РПЛ тратили больше, чем «Локомотив», «Динамо» или ЦСКА. Это позволяет сам выход в АПЛ.
Свежие трансферы не сработали. Фарке был уволен, проиграл 8 из 11 матчей в АПЛ. В первом сезоне он проиграл 27 матчей из 38, а команда пропустила 75 мячей. Но как раз вот эти факты отношения к «Краснодару» не имеют. «Горожане» — теневой фаворит в РПЛ, они не хуже всех преследователей «Зенита».
Если Даниэль оставил хорошее личное впечатление и специалисты из Англии о нем отзываются так, как отзывались о Шварце перед назначением в «Динамо», то решение верное. Вот только «бело-голубые» весь клуб перестраивают, чтобы порадовать фанатов и руководство чаще.
«Краснодару» важно развиваться. Клуб уже неплох в плане трансферов. Лучше в плане оценок молодых россиян – Игнатьев, Шапи Сулейманов и Уткин не торчат на скамейке, а вот Сафонов сам не хотел в другой клуб РПЛ. Но Ганчаренко не привнес чемпионский менталитет.
Фарке, невзирая на двадцатые места в АПЛ, дважды за три года побеждал в Чемпионшипе, потому его и звали в Турцию. Самое полезное, что может дать «Краснодару» — научить быть первым, а не последним, хотя сам бывал на разных полюсах.
Может что и получится.
Может что и получится.
Но с такой физиономией бы в боевиках пригодился
Но с такой физиономией бы в боевиках пригодился