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«Химки» объявили о назначении Якунчикова на должность начальника команды

сегодня, 10:52

«Химки» на официальном сайте объявили о назначении Сергея Якунчикова на должность начальника команды.

«Перед вылетом на сборы в административном штабе красно-чёрных произошли изменения. Начальником команды назначен Сергей Якунчиков, который ранее уже работал на этой должности в нашем клубе.

Специалист с 2004-го года работал в ЦСКА, а с июня 2020 года занимал аналогичную должность в „Велесе“. В этом сезоне до перехода в наш клуб Сергей Павлович руководил административным штабом в московском „Динамо“.

Рады вновь приветствовать в „Химках“, желаем успехов и продуктивной работы!» - говорится в заявлении клуба.

Также недавно «Химки» объявили о подписании легенды российского футбола.

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Химки
Источник: ФК «Химки»
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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:20
Это его Гинер и Ко под булки выпнули, типа судейский корпус плохо встречает?).
drug01
drug01
сегодня в 10:54
Новый человек
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