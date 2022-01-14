«Химки» объявили о назначении Якунчикова на должность начальника команды

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сегодня, 10:52

«Химки» на официальном сайте объявили о назначении Сергея Якунчикова на должность начальника команды.

«Перед вылетом на сборы в административном штабе красно-чёрных произошли изменения. Начальником команды назначен Сергей Якунчиков, который ранее уже работал на этой должности в нашем клубе.

Специалист с 2004-го года работал в ЦСКА , а с июня 2020 года занимал аналогичную должность в „Велесе“. В этом сезоне до перехода в наш клуб Сергей Павлович руководил административным штабом в московском „Динамо“.

Рады вновь приветствовать в „Химках“, желаем успехов и продуктивной работы!» - говорится в заявлении клуба.

Также недавно «Химки» объявили о подписании легенды российского футбола.