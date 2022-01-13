Бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».
13 января 2022 года главным тренером «быков» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Его ассистентом в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.
Даниэль Фарке подписал контракт с «Краснодаром», который продлится до 30 июня 2024 года.
Фарке работал в «Липпштадте» (2008-2015), резервной команде «Боруссии» Дортмунд (20015-2017) и «Норвиче» (2017-2021).
Главным тренером «Краснодара» стал Даниэль Фарке 😎— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 13, 2022
Сегодня немецкий специалист оформил трудовое соглашение с клубом. Контракт будет действовать до конца июня 2024 года. Подробнее 👉 https://t.co/hB7g0eVr4g pic.twitter.com/si82d09AWd
Думаю уж хуже чем с Ганчаренко точно не будет. Годы проведённые в Чемпоншипе думаю должны принести положительный результат с Краснодаром. Там и обойма игроков достаточно качественная . Естественно что под своё видение игры и схемы, потребуется ещё скорее всего какие-то перестановки в команде и преобритения, что вполне естественно. Но скорее всего это будет сделано уже в летнее трансферное окно, когда уже окончательно он сделает выводы по составу исходя из итогов прошедшего сезона. Но самое главное для нового тренера не стать очередным опытным образцом для хозяина клуба Галицкого. Суметь показать тот футбол который он хочет видеть у себя в клубе. Но скорее всего Галицкий хорошо был проинформирован и видел как играла команда Норвич под руководством Фарке . И именно такой стиль и нравится самому Галицкому , отсюда и выбор пал на Даниэля . Я почему-то надеюсь что у него должно всё получиться с Быками . А если ещё это понравится самому Галицкому , то этот тандем главного тренера и хозяина клуба, деньги 💰 💰 💰 ➕ тренерский талант , может добиться очень многого . От себя лично пожелаю чтобы у них всё получилось и в России появился настоящий конкурентно способный клуб который будет блестать не только в чемпионате России, но и на европейских аренах. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
Думаю уж хуже чем с Ганчаренко точно не будет. Годы проведённые в Чемпоншипе думаю должны принести положительный результат с Краснодаром. Там и обойма игроков достаточно качественная . Естественно что под своё видение игры и схемы, потребуется ещё скорее всего какие-то перестановки в команде и преобритения, что вполне естественно. Но скорее всего это будет сделано уже в летнее трансферное окно, когда уже окончательно он сделает выводы по составу исходя из итогов прошедшего сезона. Но самое главное для нового тренера не стать очередным опытным образцом для хозяина клуба Галицкого. Суметь показать тот футбол который он хочет видеть у себя в клубе. Но скорее всего Галицкий хорошо был проинформирован и видел как играла команда Норвич под руководством Фарке . И именно такой стиль и нравится самому Галицкому , отсюда и выбор пал на Даниэля . Я почему-то надеюсь что у него должно всё получиться с Быками . А если ещё это понравится самому Галицкому , то этот тандем главного тренера и хозяина клуба, деньги 💰 💰 💰 ➕ тренерский талант , может добиться очень многого . От себя лично пожелаю чтобы у них всё получилось и в России появился настоящий конкурентно способный клуб который будет блестать не только в чемпионате России, но и на европейских аренах. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!