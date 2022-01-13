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Даниэль Фарке возглавил «Краснодар»

сегодня, 12:32

Бывший тренер «Норвича» Даниэль Фарке возглавил «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

13 января 2022 года главным тренером «быков» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Его ассистентом в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Даниэль Фарке подписал контракт с «Краснодаром», который продлится до 30 июня 2024 года.

Фарке работал в «Липпштадте» (2008-2015), резервной команде «Боруссии» Дортмунд (20015-2017) и «Норвиче» (2017-2021).

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:02
Шварц...Цорн...Рангник...Гисдоль...Фарке....

Походу Тедеско по Бундес-ТВ рассказал тайну...что есть некая Нарния...незнающая деньгам счёт...озолотят любого...
Поговаривают в наших футбольных академиях немецкий язык вводят...как обязательный предмет...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:46
Что то то немцы зачастили в РПЛ....К чему бы это...???
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:40
Еще один Рагник пришел доить Россию !
1bear
1bear
сегодня в 14:33
посмотрим на модель игры ?.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:02
Очень интересно посмотреть что из этого получится.
Думаю уж хуже чем с Ганчаренко точно не будет. Годы проведённые в Чемпоншипе думаю должны принести положительный результат с Краснодаром. Там и обойма игроков достаточно качественная . Естественно что под своё видение игры и схемы, потребуется ещё скорее всего какие-то перестановки в команде и преобритения, что вполне естественно. Но скорее всего это будет сделано уже в летнее трансферное окно, когда уже окончательно он сделает выводы по составу исходя из итогов прошедшего сезона. Но самое главное для нового тренера не стать очередным опытным образцом для хозяина клуба Галицкого. Суметь показать тот футбол который он хочет видеть у себя в клубе. Но скорее всего Галицкий хорошо был проинформирован и видел как играла команда Норвич под руководством Фарке . И именно такой стиль и нравится самому Галицкому , отсюда и выбор пал на Даниэля . Я почему-то надеюсь что у него должно всё получиться с Быками . А если ещё это понравится самому Галицкому , то этот тандем главного тренера и хозяина клуба, деньги 💰 💰 💰 ➕ тренерский талант , может добиться очень многого . От себя лично пожелаю чтобы у них всё получилось и в России появился настоящий конкурентно способный клуб который будет блестать не только в чемпионате России, но и на европейских аренах. Удачи Быкам !!! Всем Добра !!!
makkie
makkie
сегодня в 13:51
В Чемпионшипе Норвич Фарке всех рвал, а в АПЛ нет.
Но Галицкий переобулся, раз решил отказаться от приглашения атакующего тренера и сделать иной выбор.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:32
Довольно странный трансфер.
drug01
drug01
сегодня в 13:25
Доброго пути и успехов
За адекватность
За адекватность
сегодня в 13:16
Тренер вписывающийся в видение футбола СНГ. Наступление на горло собственной песне уже шаг ( вперед или назад время покажет). Вернуть ажурный по игре "Краснодар" в состоянии. Для прогулок СНГ переводчика найдет полагаю ( может и сам по-немецки шпрехает). Как мне кажется, влияние Шварца, немец потащил, хотя вопрос риторический, некоторые болельщики ДМ считают, что Шварц это провал. Плюс, что к началу сборов успели. А вот что получится это как в древнем анекдоте про динозавра, которого можно увидеть на улице. Как минимум интересно будет посмотреть.. Как обычно личное мнение.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:15
Долго ли протянет ???
112910415
112910415
сегодня в 13:10
пусть у него получится, это вполне возможно !
drive45
drive45
сегодня в 13:05
Будем посмотреть. Наш чемпионат и уровень футбола , да и манеры игры отличаются, но команда Краснодар хоть и очень молодая , играет и показывает не плохой футбол в нашем чемпионате. Надеюсь, что иностранный специалист выведет команду на другой уровень.
mnk59cqtjd2m
mnk59cqtjd2m
сегодня в 13:04
Дорогой Норвича бы не повёл
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:03
Судя по результатам Норвича не самый выдающийся тренер.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:01
Удачи ему, вроде классный дядька
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:58
Удачной работы.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:52
Надолго ли пришел товариЧ!)
Илья Сидоров
Илья Сидоров
сегодня в 12:50
Фарго)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:45
Если постааит такой же атакующий и комбинационный футбол как он это делал в Норвиче, то быков можно будет поздравить. Надеюсь все у него сложится и в РПЛ будет дерзкая атакующая команда. Удачи быкам
adrianes
adrianes
сегодня в 12:45
тот,который норвич вывел в чемпионшип
STVA 1
STVA 1 ответ Главный судья (раскрыть)
сегодня в 12:44
Только время покажет на сколько он сильный. Но в любом случае Быкам удачи!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 12:43
интересно будет посмотреть, что получится у Фарке в Краснодаре. Норвич под его руководством выглядел очень даже прилично, показывал атакующий, весёлый футбол, несмотря на скудные финансовые возможности и посредственный уровень игроков
Главный судья
Главный судья
сегодня в 12:36
Ну вот свершилось!!! Браво Краснодар теперь есть действительно сильный тренерский штаб которого не было не когда в клубе.
stavr74
stavr74
сегодня в 12:34
во Спартак моду в вёл на немцев .
Скоро побеждённые не раз немцы Россией, будут рулить в РПЛ
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