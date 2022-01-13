Даниэль Фарке возглавил «Краснодар»

Бывший тренер «Норвича» возглавил «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

13 января 2022 года главным тренером «быков» стал немецкий специалист Даниэль Фарке. Его ассистентом в «Краснодаре» станет Эдмунд Риемер, также тренерский штаб пополнят Кристофер Джон и Крис Домогалла.

Даниэль Фарке подписал контракт с «Краснодаром», который продлится до 30 июня 2024 года.