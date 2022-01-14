Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Я даже не знаю, кто такой Каттани»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новом спортивном директоре московского клуба Луке Каттани.

Даже не знаю, кто такой Каттани. Как я отношусь к его трансферной политике в «Спартаке»? Сейчас он сделал ставку на молодежь. Есть юные игроки, которые способные, а есть просто молодые футболисты.

Хорошая команда всегда должна быть сбалансированной. Думаете можно набрать молодых футболистов и все будет нормально? В команде всегда должен быть сплав молодости и опыта.