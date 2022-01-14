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Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Я даже не знаю, кто такой Каттани»

сегодня, 12:32

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новом спортивном директоре московского клуба Луке Каттани.

Даже не знаю, кто такой Каттани. Как я отношусь к его трансферной политике в «Спартаке»? Сейчас он сделал ставку на молодежь. Есть юные игроки, которые способные, а есть просто молодые футболисты.

Хорошая команда всегда должна быть сбалансированной. Думаете можно набрать молодых футболистов и все будет нормально? В команде всегда должен быть сплав молодости и опыта.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:18, ред.
Ну здесь все солидарны...ибо никто не знает...ни Каттани...ни Ваноли...ни Хендрикса...Ни Кофрие...ни Классена...ни Николсона....
В том то и фишка...ореол загадочности и таинственности одна из составляющих по раскулачиванию московского олигарха...
Надо признать ребята что работают по облегчению карманов Леонида Арнольдовича - действую чётко, непредсказуемо, уверенно, со знанием дела...
Если ко всем своим манипуляциям им ещё удастся избавится от Жиго...непереподписать Бакаева...привезти ещё пару игроков из Сент Трюйденов то вообще - респектище....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:53
Каттани-это героический комиссар карабинеров(а может жандармерии,или прокурор...),бросивший вызов сицилийской мафии и погибший на посту...на экране сериала.
Сантус
Сантус
сегодня в 14:46
Я не знаю кто такой Даня Милохин,но это не похоже на то что его нет.Гаврило,жизнь идёт и мы уже в ней динозавры..)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:07, ред.
сплав молодости и опыта... какого опыта? опыта в чем?
вон опытный товарищь Смолов уже задействован, но есть свободный опытный товарищь Дзюба - задействуйте.
Мне кажется, было бы лучше если бы ЭТИ опытные не делились своим опытом с молодежью.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:56
Понаберут всякую иностранщину, как-будто своих дармоедов нет.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:29
С этим можно согласиться.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:17
Я знаю кто такой Каттани, это комиссар!
Его ещё Микеле Плачидо играл в телесериале "Спрут".
berda2003
berda2003
сегодня в 12:58
а его кто-нибудь знает?
6ec98ke3tbmv
6ec98ke3tbmv
сегодня в 12:34
Да кто его знает кто он.
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