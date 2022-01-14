Ветеран «Спартака» Гаврилов: «Я даже не знаю, кто такой Каттани»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о новом спортивном директоре московского клуба Луке Каттани.
Даже не знаю, кто такой Каттани. Как я отношусь к его трансферной политике в «Спартаке»? Сейчас он сделал ставку на молодежь. Есть юные игроки, которые способные, а есть просто молодые футболисты.
Хорошая команда всегда должна быть сбалансированной. Думаете можно набрать молодых футболистов и все будет нормально? В команде всегда должен быть сплав молодости и опыта.
В том то и фишка...ореол загадочности и таинственности одна из составляющих по раскулачиванию московского олигарха...
Надо признать ребята что работают по облегчению карманов Леонида Арнольдовича - действую чётко, непредсказуемо, уверенно, со знанием дела...
Если ко всем своим манипуляциям им ещё удастся избавится от Жиго...непереподписать Бакаева...привезти ещё пару игроков из Сент Трюйденов то вообще - респектище....
В том то и фишка...ореол загадочности и таинственности одна из составляющих по раскулачиванию московского олигарха...
Надо признать ребята что работают по облегчению карманов Леонида Арнольдовича - действую чётко, непредсказуемо, уверенно, со знанием дела...
Если ко всем своим манипуляциям им ещё удастся избавится от Жиго...непереподписать Бакаева...привезти ещё пару игроков из Сент Трюйденов то вообще - респектище....