Казанский: «Фарке в „Норвиче“ показал уровень, а Ваноли пока загадка»

Комментатор Денис Казанский порассуждал о зарубежных тренерах, получающих назначения в чемпионате России.

Нужны ли нашему футболу такие тренеры, как Гисдоль, Фарке, Ваноли? Их нельзя сравнивать. Фарке работой в «Норвиче» показал уровень. Выиграть дважды Чемпионшип – серьезное достижение. Насколько успешен Гисдоль, вопрос риторический.

А Ваноли-тренер пока вообще для всех загадка. Пригласив итальянца, который никогда не работал главным, «Спартак» идет на неоправданный риск.