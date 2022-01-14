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Казанский: «Фарке в „Норвиче“ показал уровень, а Ваноли пока загадка»

вчера, 15:59

Комментатор Денис Казанский порассуждал о зарубежных тренерах, получающих назначения в чемпионате России.

Нужны ли нашему футболу такие тренеры, как Гисдоль, Фарке, Ваноли? Их нельзя сравнивать. Фарке работой в «Норвиче» показал уровень. Выиграть дважды Чемпионшип – серьезное достижение. Насколько успешен Гисдоль, вопрос риторический.

А Ваноли-тренер пока вообще для всех загадка. Пригласив итальянца, который никогда не работал главным, «Спартак» идет на неоправданный риск.

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протон
протон
вчера в 19:07
Ну хоть кто то из комментаторов , считает чемпионшип серьезным соревнованием
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:37
В сентябре 2021 года Фарке проиграл 15-ю игру Премьер-лиги подряд, возглавляя «канареек», что стало рекордом для клуба и тренера в истории английской высшей лиги.

Вот это уровень так уровень!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:18
Выиграть два раза ФНЛ тоже достижение.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:02
Спартак рисковая команда.
1 984
1 984
вчера в 16:00
Поживём - увидим.
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