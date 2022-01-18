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Медина: «Меня очень тепло приняли в ЦСКА, настроение — замечательное»

сегодня, 11:46

Новичок ЦСКА Хесус Мануэль Медина поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ПФК ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение — замечательное.

Последний матч я провел 11 декабря, мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении национальной сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались.

Кого из ЦСКА знал по имени до перехода? Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.

Как принимал решение о переходе в ЦСКА? Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать.

Ранее о переходе Медины в ЦСКА высказался Алексей Березуцкий.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:04
С Мединой всё понятно а нападающий когда будет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:50
Армейцы скупают всё подряд под физкультурника
Cat01
Cat01
сегодня в 12:29
Успешной игры и удачи!!??
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:24
Посмотрим на сборах что из себя представляет Хесус как игрок. Удачной адаптации ему в ЦСКА.
1 984
1 984
сегодня в 12:20
Удачи в ЦСКА.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:51
учи плохие русские слова - скоро пригодится...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:47
Будешь забивать и мы примем!
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