Медина: «Меня очень тепло приняли в ЦСКА, настроение — замечательное»

Новичок ЦСКА Хесус Мануэль Медина поделился эмоциями от перехода в московский клуб.
Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ПФК ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение — замечательное.
Последний матч я провел 11 декабря, мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении национальной сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались.
Кого из ЦСКА знал по имени до перехода? Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.
Как принимал решение о переходе в ЦСКА? Я советовался с Бальбуэной из московского «Динамо», знаю его по сборной и по «Либертаду», за который мы играли в Парагвае. Фабиан сказал, что футбол в России более силовой, интенсивный, игроки физически сильные. Но я никогда не избегал контактного футбола, готов к нему, хочу проявить себя, собираюсь выкладываться, много работать.
Ранее о переходе Медины в ЦСКА высказался Алексей Березуцкий.