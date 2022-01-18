Медина: «Меня очень тепло приняли в ЦСКА, настроение — замечательное»

Новичок ЦСКА поделился эмоциями от перехода в московский клуб.

Я счастлив. Всегда мечтал играть в Европе, и вот мечта сбылась. Это огромный шаг вперед в моей карьере. ПФК ЦСКА предоставил мне такую возможность, и я очень жду момента, когда впервые выйду на поле домашнего стадиона в красно-синей футболке. Но сейчас все мои мысли связаны с тем, чтобы влиться в коллектив, получше познакомиться с ребятами. Я уже пожал всем руки, меня очень тепло приняли, настроение — замечательное.

Последний матч я провел 11 декабря, мы выиграли чемпионский титул МЛС с «Нью-Йорк Сити». Потом я вернулся в Парагвай на Рождество и Новый год, а после этого начал подготовку с финтес-тренером в расположении национальной сборной. У нас была группа из четырех-пяти человек, мы вместе тренировались.

Кого из ЦСКА знал по имени до перехода? Игоря Акинфеева и Марио Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ -2018, видел сейв ногой в матче с Испанией, другие моменты. Еще слышал о Бруно Фуксе.