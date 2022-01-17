Мухин оценил свою игру в составе ЦСКА

Полузащитник ЦСКА поделился мыслями о своем уровне игры с момента перехода в стан армейцев из «Локомотива».

Как оценю первые полгода в ЦСКА ? Этот период мог сложиться продуктивнее. Должен признать, что пока не полностью получается игра, которую могу и хочу демонстрировать.

С одной стороны, всегда требовательно подхожу к своей игре. С другой, действительно есть повод для неудовлетворенности. В первой части сезона не всегда получались качественные отборы, не все передачи были точными. Кроме того, пока я не смог забить гол за ЦСКА . Думаю, после зимних сборов прибавлю в опыте и навыках, и у меня все будет получаться лучше.

У меня пока не все получается на поле. Буду работать, продолжать развиваться. Такой характер. Я всегда себя недооцениваю. Всегда ищу, что можно улучшить. Очень редко бываю удовлетворен своей игрой. Даже когда получал награду лучшему футболисту матча после встречи с «Ростовом», своя игра мне не понравилась.