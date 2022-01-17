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Мухин оценил свою игру в составе ЦСКА

сегодня, 18:35

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин поделился мыслями о своем уровне игры с момента перехода в стан армейцев из «Локомотива».

Как оценю первые полгода в ЦСКА? Этот период мог сложиться продуктивнее. Должен признать, что пока не полностью получается игра, которую могу и хочу демонстрировать.

С одной стороны, всегда требовательно подхожу к своей игре. С другой, действительно есть повод для неудовлетворенности. В первой части сезона не всегда получались качественные отборы, не все передачи были точными. Кроме того, пока я не смог забить гол за ЦСКА. Думаю, после зимних сборов прибавлю в опыте и навыках, и у меня все будет получаться лучше.

У меня пока не все получается на поле. Буду работать, продолжать развиваться. Такой характер. Я всегда себя недооцениваю. Всегда ищу, что можно улучшить. Очень редко бываю удовлетворен своей игрой. Даже когда получал награду лучшему футболисту матча после встречи с «Ростовом», своя игра мне не понравилась.

Недавно Мухин отреагировал на сравнения с Понтусом Вернблумом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:33
В матчах перед перерывом смотрелся очень даже прилично. Было бы желание , а потенциал у парня есть .
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 19:27
НЕУТ... тут попахивает двойкой, а не неуДом - и совсем не Мухину )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Парнишке всего 20 лет. Играть будет, это точно!!!
drug01
drug01
сегодня в 19:12
Желаем удачи всё будет хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:59
Сам Макс не может себя оценить, оценку можем дать мы болельщики, моя оценка НЕУТ!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 18:54
Самокритичен, это хорошо. Конечно мог сыграть лучше, после сборов посмотрим как он прогрессирует. Удачи Максим.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 18:50
Я ожидал от Максима бОльшего. Надо полагать, что после полноценной предсезонки с командой он будет показывать более яркий футбол.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:40
Нормально сыграл.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:36
Мог сыграть и лучьше!
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