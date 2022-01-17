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Игнатов считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в таблице РПЛ

сегодня, 17:11

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что его команда может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.

Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всё залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всё получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаётся.

«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут ещё ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берёт стабильностью, а у нас всё волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чёрная полоса закончилась.

«Спартак» занимает 9-е место после 18 туров РПЛ с 23 очками. «Зенит» — на первом месте (38).

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:52
Не только догонит а обгонит и перегонит, считай спартак чемпион.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:44
Большинство фантазий — выдуманные ситуации. Это сценарии, которые участники не могут прожить в реальной жизни.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:43
Не кури больше !!!)
Bivaliy67
Bivaliy67
сегодня в 17:30
"Блажен, кто верует, тепло ему на свете!", ибо сказано «По вере вашей да будет вам»...
Я сейчас, без сарказма.
makkie
makkie
сегодня в 17:29
Это вряд ли.
Сомневаюсь, что Зенит столько раз проиграет, чтобы Спартак его настиг - скорее снова Питеру отойдет чемпионство. Всё это закладывается перед сезоном. И никакие тёрки Дзюбы с Семаком не могут нарушить договорённости)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:28
Походу Спартак уехал на сборы, а Игнатов остался...
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 17:27
Игнатов большой оптимист. Если кто и сможет догнать Зенит то это Динамо но и то вряд ли.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:23, ред.
Соболев говорит что хоккеист...
Игнатов золотые медали уже примеряет....
Их в межсезонье вообще контролируют...???
Или во все тяжкие..)))
berda2003
berda2003
сегодня в 17:22
мечтать не вредно... 56ом быть вредно, хотя...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:19
Это если Зенит в чистую проиграет все оставшиеся матчи....
протон
протон
сегодня в 17:19
До Зенита недалеко конечно,но до Пердива гораздо ближе.
всего 15 очков ,вообще ерунда
Зона вылета не так далеко. Нельзя думать, что «Спартаку» ее не достать
Вот кто ещё верит в деда МОРОЗА...)))
протон
протон
сегодня в 17:18
То есть он всерьез считает, что Спартак, набравший за 18 туров всего 23 очка (1,28 бала за игру), сможет за оставшиеся 12 туров отыграть у Зенита 15 очков?
Игнатов, прежде чем что-то сказать нужно хорошо подумать!
7 раз отмерь, 1 отрежь, как говорится)))
nikoladolgov
nikoladolgov ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 17:17
А кто не пьет ?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 17:16
Конечно - раз плюнуть !
Только сначала надо в РФС произвести изменения - убрать всех Газпромовских !
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:15
Этому больше не наливать.
ph55jjjabbhp
ph55jjjabbhp
сегодня в 17:13
Что-то не особо верится
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