Игнатов считает, что «Спартак» может догнать «Зенит» в таблице РПЛ

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что его команда может догнать «Зенит» в турнирной таблице РПЛ.
Против «Рубина» в первом туре у нас было большое преимущество, но мы не смогли забить, а они смогли. На предсезонке всё залетало, была уверенность. А уже в официальных матчах реализация подводила, что-то надломилось. Мы проводили неплохие матчи, но не всё получалось. Зато в Лиге Европы вернулось голами, победами. Вера у нас есть, «Спартак» не сдаётся.
«Зенит» не так уж и далеко. Нельзя мыслить, что не можем достать и зацепиться. Сейчас просто нужно идти от матча к матчу. Всё получится, всё возможно, все команды будут ещё ошибаться — и не раз. Конечно, в Питере классные футболисты, качественные легионеры. Но такой большой разницы нет. «Зенит» берёт стабильностью, а у нас всё волнами — и если это исправим, будет намного лучше. В первой части сезона у нас было много травм – это тоже мешало. Надеюсь, чёрная полоса закончилась.
«Спартак» занимает 9-е место после 18 туров РПЛ с 23 очками. «Зенит» — на первом месте (38).
Я сейчас, без сарказма.
Я сейчас, без сарказма.
Сомневаюсь, что Зенит столько раз проиграет, чтобы Спартак его настиг - скорее снова Питеру отойдет чемпионство. Всё это закладывается перед сезоном. И никакие тёрки Дзюбы с Семаком не могут нарушить договорённости)
Сомневаюсь, что Зенит столько раз проиграет, чтобы Спартак его настиг - скорее снова Питеру отойдет чемпионство. Всё это закладывается перед сезоном. И никакие тёрки Дзюбы с Семаком не могут нарушить договорённости)
https://youtu.be/-WEsSYhR_xE
Игнатов золотые медали уже примеряет....
Их в межсезонье вообще контролируют...???
Или во все тяжкие..)))
Игнатов золотые медали уже примеряет....
Их в межсезонье вообще контролируют...???
Или во все тяжкие..)))
всего 15 очков ,вообще ерунда
Зона вылета не так далеко. Нельзя думать, что «Спартаку» ее не достать
Вот кто ещё верит в деда МОРОЗА...)))
всего 15 очков ,вообще ерунда
Зона вылета не так далеко. Нельзя думать, что «Спартаку» ее не достать
Вот кто ещё верит в деда МОРОЗА...)))
Игнатов, прежде чем что-то сказать нужно хорошо подумать!
7 раз отмерь, 1 отрежь, как говорится)))
Игнатов, прежде чем что-то сказать нужно хорошо подумать!
7 раз отмерь, 1 отрежь, как говорится)))
Только сначала надо в РФС произвести изменения - убрать всех Газпромовских !
Только сначала надо в РФС произвести изменения - убрать всех Газпромовских !