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сегодня, 10:10

Нападающий «Динамо» назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина своим кумиром.

— За кого на приставке играете?

Всегда за «Вашингтон», за Александра Овечкина.

— Кумир?

В хоккее — сто процентов. Он же живая легенда, бьет рекорд за рекордом в сильнейшей лиге мира.

— Замечали, что у вас есть много общего? Оба из спортивной семьи, с детства в «Динамо», раскрылись рано по сравнению с остальными. Хотели бы повторить его путь, но в футболе?

Честно говоря, мне такие сравнения в голову еще не приходили. Овечкин — это точно пример для подражания. И не только для меня, а для всех молодых спортсменов. Я не знаю ни одного человека, который бы о нем что-то плохое сказал. А повторить … это очень тяжело, конечно, но буду стараться.

— Овечкин перед отъездом в НХЛ долго играл за «Динамо», состоялся как хоккеист в Суперлиге. У вас какая модель — уехать в Европу как можно раньше, или, как Овечкин, поиграть здесь и ехать в топ-лигу сформировавшимся футболистом?