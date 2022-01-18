Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина своим кумиром.
— За кого на приставке играете?
Всегда за «Вашингтон», за Александра Овечкина.
— Кумир?
В хоккее — сто процентов. Он же живая легенда, бьет рекорд за рекордом в сильнейшей лиге мира.
— Замечали, что у вас есть много общего? Оба из спортивной семьи, с детства в «Динамо», раскрылись рано по сравнению с остальными. Хотели бы повторить его путь, но в футболе?
Честно говоря, мне такие сравнения в голову еще не приходили. Овечкин — это точно пример для подражания. И не только для меня, а для всех молодых спортсменов. Я не знаю ни одного человека, который бы о нем что-то плохое сказал. А повторить … это очень тяжело, конечно, но буду стараться.
— Овечкин перед отъездом в НХЛ долго играл за «Динамо», состоялся как хоккеист в Суперлиге. У вас какая модель — уехать в Европу как можно раньше, или, как Овечкин, поиграть здесь и ехать в топ-лигу сформировавшимся футболистом?
Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу здесь, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.
Почему им не откроют тайну ...что они футболисты ???
Почему им не откроют тайну ...что они футболисты ???