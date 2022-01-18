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Тюкавин: «Овечкин — пример для подражания. Живая легенда»

сегодня, 10:10

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин назвал хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина своим кумиром.

— За кого на приставке играете?

Всегда за «Вашингтон», за Александра Овечкина.

— Кумир?

В хоккее — сто процентов. Он же живая легенда, бьет рекорд за рекордом в сильнейшей лиге мира.

— Замечали, что у вас есть много общего? Оба из спортивной семьи, с детства в «Динамо», раскрылись рано по сравнению с остальными. Хотели бы повторить его путь, но в футболе?

Честно говоря, мне такие сравнения в голову еще не приходили. Овечкин — это точно пример для подражания. И не только для меня, а для всех молодых спортсменов. Я не знаю ни одного человека, который бы о нем что-то плохое сказал. А повторить … это очень тяжело, конечно, но буду стараться.

— Овечкин перед отъездом в НХЛ долго играл за «Динамо», состоялся как хоккеист в Суперлиге. У вас какая модель — уехать в Европу как можно раньше, или, как Овечкин, поиграть здесь и ехать в топ-лигу сформировавшимся футболистом?

Слушайте, для начала мне надо закрепиться в «Динамо», стать полноценным игроком основного состава и приносить пользу здесь, уже потом можно думать о каких-то чемпионатах и смотреть куда-то выше.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:08, ред.
Молочный брат Дзюбы, "недомогающий побитель рекордов",немощный в сборной.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:08
У Овечкина карьера точно удалась.
Gahi
Gahi
сегодня в 11:08
Хорошее желание быть похожим на кумира, который достиг больших вершин в большом спорте. Осталось настроиться Тюкавину и пахать до седьмого пота, чтобы достичь малую толику того, чего достиг Александр Овечкин. Удачи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:03
Ещё одного Соболев покусал...
Почему им не откроют тайну ...что они футболисты ???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:43
Придётся для начала на коньки встать.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:30
Саня это не пешеходы футболёры!
ОПС
ОПС
сегодня в 10:14
Пример для подражания есть. И это хорошо.
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