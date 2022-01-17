Скопинцев: «Многие недооценивают РПЛ. Наш чемпионат — не дно»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о силе чемпионата России.
У нас очень сильный чемпионат, много достойных игроков.
Даже те, кто играл в топ-5, говорят, что моментами здесь сложнее, чем в Европе. Мне кажется, многие болельщики и журналисты недооценивают наш чемпионат. Он точно не дно.
Неудачи в еврокубках? Мне кажется, этот отрезок — стечение обстоятельств. Совсем недавно были знаменательные победы, и никто про дно не говорил. Работать надо, прибавлять, я не спорю. Но и сидеть и наговаривать на РПЛ я бы не стал. К нам бы просто не ехали нормальные легионеры, если бы лига была неконкурентоспособной.
Я не готов играть в РПЛ всю карьеру. Хочется себя проявить в одном из клубов топ-5 Европы. Но для начала — чемпионство с «Динамо».