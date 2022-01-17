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Скопинцев: «Многие недооценивают РПЛ. Наш чемпионат — не дно»

сегодня, 09:56

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о силе чемпионата России.

У нас очень сильный чемпионат, много достойных игроков.

Даже те, кто играл в топ-5, говорят, что моментами здесь сложнее, чем в Европе. Мне кажется, многие болельщики и журналисты недооценивают наш чемпионат. Он точно не дно.

Неудачи в еврокубках? Мне кажется, этот отрезок — стечение обстоятельств. Совсем недавно были знаменательные победы, и никто про дно не говорил. Работать надо, прибавлять, я не спорю. Но и сидеть и наговаривать на РПЛ я бы не стал. К нам бы просто не ехали нормальные легионеры, если бы лига была неконкурентоспособной.

Я не готов играть в РПЛ всю карьеру. Хочется себя проявить в одном из клубов топ-5 Европы. Но для начала — чемпионство с «Динамо».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 11:49
Посыл Скопинцева понятен и другого вряд ли можно было услышать, хоть от него, хоть от кого то ещё, кто участвует в РПЛ. Здесь несоизмеримые с уровнем футбола зарплаты. И кто посмеет после этого критиковать РПЛ и называть его дном или отстоем? И где он видит сейчас у нас сильных легионеров? Когда-то были топовые, типа Халка, Витселя, Лава, но сейчас таких и близко нет. Есть Клаудиньо, но это исключение. Он молод и у нас задержится ненадолго. Его сюда заманили сумасшедшими деньгами, как и Малколма. Так что уровень нашего чемпионата весьма низок, что и показывают выступления наших клубов в еврокубках - лакмусовой бумажке для оценки уровня. Дно, не дно, скорее весьма посредственный уровень.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:44
Судя по результатам в Еврокубках дно уже нащупываем.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:28, ред.
То каков уровень нашего чемпионата показывает выступление клубов на евроарене и сборной на различных турнирах. А легионеры (не самого лучшего качества) к нам едут не из за силы чемпионата, а из за огромной зарплаты, которую клубы готовы платить лишь бы они приехали. Много ли у нас играет англичан, испанцев, итальянцев, немцев, французов? К нам едут в основном из африки, латинской америки и ещё более слабых европейских чемпионатов...
sv_1969
sv_1969 ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:56
Похоже не постучат
muehpr6stv45
muehpr6stv45
сегодня в 10:45
Не дно, а днище галимое
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:41
Еще один хотельщик играть в Топ-5 ( и не меньше !) собрался, скромняга динамовский!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:29
Достигнув дна, прислушайся, вдруг снизу постучат.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 10:28
Нет , но в Эстонии наверное все таки послабее ....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:27
У каждого свое мнение на счет уровня нашего чемпионата не хочу его оспаривать, но для меня он родной и значит лучше всех.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:27
Деньги ему как паспортисту платят, потому и хвалит...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:19
Клубных агентов разогнать,чтобы не везли в РПЛ всякий мусор.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 10:17
Дно и есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:16
Рпл не дно,игроки дно!
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 10:16
Наш чемпионат не дно, он его пробил уже давно! Но как заметил Паршунин, когда в чемпионате перерыв - "тоскливо"!
stavr74
stavr74
сегодня в 10:10
если не дно- то что ????
марианская впадина ????
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:07
Видимо,этот кадр оценил это личным опытом. Хотя я с ним согласен: Не дно,а околодонная жижа.
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 10:06
Ясен пень, есть гораздо хуже. Белоруссии и Украины. Стремиться хотя бы к уровню голландии и Португалии для начала. Пока детскому футболу не будут оказывать всесторонюю поддержку так и будем дном.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 10:06
Сам себе противоречит. Если не дно, то зачем мечтать уехать в ТОП-5.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:04
По зарплатам явно не дно.
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 10:02
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:59
РПЛ явно уступает по качеству и интенсивности чемпионатам из топ-5, но когда его нет - становится так тоскливо:
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