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Бывший селекционер «Чертаново»: «Пиняев — второй Джордж Бест»

сегодня, 11:05

Бывший селекционер «Чертаново» и «Краснодара» Николай Горохов сравнил нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева с легендарным форвардом «Манчестер Юнайтед» Джорджем Бестом.

— Последние три года вы работали селекционером в «Чертаново» — до декабря 2021 года. В чем особенность Пиняева?

Добавлю, что большинство ярких воспитанников «Чертаново» оценивал, еще когда они были соперниками академии Галицкого. Также и Пиняева в его первые годы в Москве.

Его выделяет взрывная скорость, очень быстрый уход с места — это природное, наследственное. Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ. Мне он напоминает игрока, которого я всего два раза в жизни видел, — Джорджа Беста. Это была фантастика, как он с места уходил, что творил на скорости в штрафной. Что-то невероятное. Пиняев [в этом плане] — второй Бест.

После поездки в «МЮ», где о нем хорошо отзывались, ему важно было пройти период с переоценкой себя. Был небольшой спад, но он быстро перестроился и резко пошел вперед. Сейчас он делает все правильно. Знаю, Пиняев много работает со своим телом, готовит себя к настоящему взрослому футболу.

Хорошо, что с ним рядом тренер Игорь Витальевич Осинькин, который может и подсказать, и за ухо дернуть по-отечески. Ему пока дают играть по 15-20 минут, потому что берегут. Такая практика при грамотном подходе бесценна. Он плавно готовит себя к взрослому футболу, набирается нужных навыков в тренировках. В этом процессе важна постепенность. Галицкий как-то говорил, что они тормознули рост некоторых молодых ребят, потому что слишком рано выпустили их в главной команде. Надо было дать завершить необходимый процесс обучения. Смотрите, Черников и Сперцян заиграли как раз в 21 год, когда оказались к этому готовы, подведены, обучены.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:07
ну за уши если притянуть, то похож. Но до реинкарнации далеко.
KnowSoccer
KnowSoccer
сегодня в 12:54
Дают играть по 15-20 минут. А потом смотрим на Гави в Барсе, который выдает по 50+ матчей за год. А он, между прочим, ровесник Пиняева.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:38
Чертаново - родина Джорджей Бестов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:27
Реинкарнация...не иначе...

Я тут наткнулся на снимок ...датируемый 1909-м годом...
Видите Андрея Шевченко...(второй..в нижнем ряду)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:59
Вторые Месси уже были, перехвалили - рано поверил в свою исключительность, теперь прозябает в недрах второй лиги, так что нечего раньше времени нахваливать и сравнивать, если пахать не будет, даже второго Погребняка не получится.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:44
Только не надо спешить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 11:41, ред.
Джордж ещё и выпиаал крепко и закончил в связи с этим плохо. Только бы в этом Пиняев не напоминал Беста. И прическа у Беста была крутая и бакенбарды. Внешне сильно вылелялся на поле. Видел в свое время его игру
9q5j55p83wrh
9q5j55p83wrh
сегодня в 11:37
Только не сглазь пацана!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:35
Видать прямо с Голландии !!!)
3p42wubrrcxx
3p42wubrrcxx
сегодня в 11:34
Хорош уже Новый год-то отмечать!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:32
У нас был свой Месси
barcamilan
barcamilan
сегодня в 11:28
у горохова в голове горох
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:18
Поживём - увидим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:08
"Его ведь никто не может поймать даже в РПЛ."...)))

"Неуловимый Джордж"....
ДСА
ДСА
сегодня в 11:06
Слишком рано захваливают парня.
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