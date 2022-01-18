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А. Березуцкий: «Медина достаточно универсальный футболист»

сегодня, 11:23

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился мнением о новичке «армейцев» Хесусе Мануэле Медине.

Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС, у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС, но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:30
Дай Бог чтобы ожидания АВБ сбылись и в ЦСКА появился игрок похожий на Николу Влашеча по качеству игры. Удачной адаптации Хесусу.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 12:21
Время покажет.
Futurista
Futurista
сегодня в 11:46
Леша спец по березовым дровам из Парагвая...
bnq7sjm6dmh3
bnq7sjm6dmh3
сегодня в 11:36
Это полезное качество
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:33
Отвечу скептикам, которые считают МЛС не очень высокого уровня турниром. На сегодня США в рейтинге ФИФА занимает 15 место, а РФ с РПЛ 33 место. Вот и делайте вывод об уровне турниров.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:32
Посмотрим, посмотрим, тут недолго осталось.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:31
Время покажет
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