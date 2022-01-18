А. Березуцкий: «Медина достаточно универсальный футболист»

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о новичке «армейцев» .

Новичков у нас давно не было. Хесус выступал в МЛС , у него довольно неплохая левая нога, скорость. Медина достаточно универсальный футболист, может играть на позиции правого полузащитника, вингера, инсайда, а также слева или вторым нападающим. Но основная позиция — правый полузащитник, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры. Чемпионат России отличается от МЛС , но надеюсь, получится адаптироваться довольно быстро. Я с ним уже поговорил, неплохой парень, у нас других не бывает.