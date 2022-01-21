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Калиниченко: «Деспотович привлечет внимание команд второй половины таблицы»

сегодня, 17:44

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение «Рубина» отправить в дубль нападающего Джордже Деспотовича.

Деспотович очень качественный футболист, но что происходит в «Рубине» тяжело говорить. Никто не знает, по каким причинам (главный тренер Леонид) Слуцкий зачехлил его. Не думаю, что зимой форвард окажется в клубах первой пятерки РПЛ. Скорее всего, он привлечет внимание команд второй половины таблицы или уедет из России.

Если руководство захотело избавиться от футболиста, то ты ничего не сделаешь, не пойдешь против. В случае их решения продать футболиста, бороться с ветряными мельницами бесполезно — только бегать по кругу на поле или играть за дубль. Но я не думаю, что Деспотович захочет играть за дубль. Тут всё зависит от целей и задач футболиста, что он ставит на первое место в карьере.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:18
Думаю желающие там найдутся
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