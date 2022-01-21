Калиниченко: «Деспотович привлечет внимание команд второй половины таблицы»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал решение «Рубина» отправить в дубль нападающего .

Деспотович очень качественный футболист, но что происходит в «Рубине» тяжело говорить. Никто не знает, по каким причинам (главный тренер Леонид) Слуцкий зачехлил его. Не думаю, что зимой форвард окажется в клубах первой пятерки РПЛ . Скорее всего, он привлечет внимание команд второй половины таблицы или уедет из России.

Если руководство захотело избавиться от футболиста, то ты ничего не сделаешь, не пойдешь против. В случае их решения продать футболиста, бороться с ветряными мельницами бесполезно — только бегать по кругу на поле или играть за дубль. Но я не думаю, что Деспотович захочет играть за дубль. Тут всё зависит от целей и задач футболиста, что он ставит на первое место в карьере.