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Калиниченко: «Трансферы „Спартака“ направлены на глубину состава»

сегодня, 17:19

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал переход в московский клуб Данилы Пруцева и Даниила Хлусевича.

Пока трансферы «Спартака» направлены на глубину состава, это работа на вырост. Никто не знает, полезным ли будет покупка Пруцева и других ребят — покажут только игры. Чтобы «Спартак» боролся за Лигу чемпионов, покупки должны быть иного плана. По Николсону еще понятно, человек уже поиграл в чемпионате Бельгии и забил много мячей, и есть надежда, что он будет забивать за «Спартак».

Большие сомнения, что Пруцев и Хлусевич затащат «Спартак» в медали. Они даже в своих прежних клубах не тащили за собой команды. Пруцев на мой взгляд не был безоговорочным первым номером в «Крыльях Советов». Хлусевич хороший парень, но он не выиграет сразу конкуренцию у Промеса. Конечно, такие покупки сделаны и под лимит, который может измениться совсем скоро. Вопросов пока много, никого не хочу хаять, но как болельщик, я бы хотел более качественного усиления. То есть футболист должен прийти и дать результат сразу. Например, как Мозес или Промес, хоть последний и не похож на самого себя во время первого пришествия в «Спартак».

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:22
Так оно и есть...
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