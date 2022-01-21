Калиниченко: «Трансферы „Спартака“ направлены на глубину состава»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал переход в московский клуб и .

Пока трансферы «Спартака» направлены на глубину состава, это работа на вырост. Никто не знает, полезным ли будет покупка Пруцева и других ребят — покажут только игры. Чтобы «Спартак» боролся за Лигу чемпионов, покупки должны быть иного плана. По Николсону еще понятно, человек уже поиграл в чемпионате Бельгии и забил много мячей, и есть надежда, что он будет забивать за «Спартак».

Большие сомнения, что Пруцев и Хлусевич затащат «Спартак» в медали. Они даже в своих прежних клубах не тащили за собой команды. Пруцев на мой взгляд не был безоговорочным первым номером в «Крыльях Советов». Хлусевич хороший парень, но он не выиграет сразу конкуренцию у Промеса. Конечно, такие покупки сделаны и под лимит, который может измениться совсем скоро. Вопросов пока много, никого не хочу хаять, но как болельщик, я бы хотел более качественного усиления. То есть футболист должен прийти и дать результат сразу. Например, как Мозес или Промес, хоть последний и не похож на самого себя во время первого пришествия в «Спартак».