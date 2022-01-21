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Габулов: «Мне не нравятся высказывания Сафонова»

сегодня, 10:19

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов поделился мыслями о голкипере сборной России и «Краснодара» Матвее Сафонове.

На сегодняшний день мы имеем чётко выраженного первого номера сборной — Сафонова. Я считаю, что очень хорошо, когда есть такая определённость. И вся страна должна это понимать, и в первую очередь сам голкипер, чтобы готовить себя психологически, функционально, физически к той ответственности, к тем сложностям, которые однозначно возникнут. К тем непростым матчам, которые предстоят. При этом конкуренция есть, это тоже хорошо. И Селихов достоин вызова, и Шунин, и Лунёв, и наш Лантратов является железобетонным претендентом на попадание в состав сборной.

Что касается Хайкина, то я смотрел пару его матчей, и мне кажется, что этот футболист не соответствует уровню сборной. Пока он не конкурент тем вратарям, которые выступают в российском чемпионате. Всё-таки чемпионат Норвегии ниже уровнем. Это далеко не Нидерланды, Бельгия или Турция.

Сафонов сказал, что карьера Акинфеева не предел мечтаний? Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чём-то высоком, при этом всё равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа. Сафонов обладает определённым потенциалом, вратарскими качествами.

Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.

В декабре Сафонов был признан лучшим игроком сборной России в 2021 году.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 12:26, ред.
«Мне не нравится сама формулировка «преемник Акинфеева». Карьера Игоря, конечно, очень хорошая, но это не предел мечтаний. Его карьера заслуживает громких слов. Тот факт, что кого-то называют его преемником, уже говорит об этом. Я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по-своему прекрасной.

А что в словах Сафонова не уважительно в адрес Акинфеева?
Что карьера Акинфеева предел мечтании? Кто его в божка возвёл?
Матвей красиво сказал: "Я хочу пройти свой путь, не повторять ничей. Хочу написать свою историю, которая будет уникальной, будет по-своему прекрасной".
Что теперь все должны говорить, что хотят такую же карьеру как у Игоря?
Это только задевает армейцев, что кто то не молится на Акинфеева.
Сафонов всё сказал красиво и кстати тактично!

P.S. Есть одно выражение (цитата из Библии): "Не сотвори себе кумира".
Ayawrik
Ayawrik ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Например? Или свои 5 коп.обязательно нужно воткнуть
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:12
САфонов бесславно сойдёт с арены.Потому что у него много гонора а самовлюблённости.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 11:51
Главный судья
Главный судья
сегодня в 11:41
Все правильно Сафонов сказал Акинфеев не предел мечтаний...вы бы лучше Жоре Чердаку рот закрыли а то критикуете лучшего вратаря России...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 11:37
Не согласен с таким рассуждением, с большим уважением отношусь к Сафонову и никто не просит молиться на Акинфеева, на тот вопрос Матвей мог ответить мягче, например, достичь результатов Акинфеева и даже улучшить, это одно и тоже только звучит по другому и совсем не обидно, что касается антирекордов то я не знаю футболистов без этого минуса, тот же месси, именитее некуда, за полсезона в ПСЖ заработал такой антирекорд, что дальше некуда, Акинфеев же играл свою игру во время и красиво ушёл из сборной отдав своё место тому же Сафонову, а это заслуживает особого уважения.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:29
Акинфеев даже не обратил внимание на эти слова, видно уже мудрый Игорь списал на молодость Сафонова.
4RT
4RT
сегодня в 11:26
ДСА
ДСА
сегодня в 11:07
Чем больше амбиций, тем лучше.
kust07
kust07
сегодня в 10:59
Таки не понял что такого обидного сказал Сафонов.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:45
Матвей сказал что думает. Разве он кого то оскорбил?
2aub7cz4rt5e
2aub7cz4rt5e
сегодня в 10:43
Всё правильно Мотя сказал про вратаря наташников
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 10:33
А что собственно не понравилось Габулову?
Что карьера Акинфеева не предел мечтании?
Но тут встречный вопрос: "А что теперь на Акинфеева все молиться должны?".
Да Акинфеев достиг больших результатов и провёл замечательную карьеру как в клубе, так и в сборной, этого не отнять, но почему другие теперь должны молиться на него?
У Сафонова свой взгляд на будущее, наверное хочет попробовать себя в топ чемпионатах, а не как Акинфеев отсидеться в РПЛ. Сколько угодно можно говорить о патриотизме Игоря, но можно посмотреть на это с другой стороны. Лучше быть первым парнем на деревне с хорошей зарплатой, чем сидеть на лавке или играть за скромный клуб.
Не стоит забывать, что у Акинфеева есть ещё и антирекорды в ЛЧ, может это для Габулова предел мечтания для любого вратаря?
У Сафонова есть амбиции, а получится или нет, ответ даст только время.
А Габулову лучше было промолчать, может быть и за умного проканал бы.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:23
У него много понтов.
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