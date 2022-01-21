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Р. Билялетдинов оценил решение «Рубина» отправить Деспотовича в дубль

сегодня, 17:29

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал решение казанского клуба отправить в дубль нападающих Джордже Деспотовича и Ивана Игнатьева.

Если их перевели в дубль, значит тренерский штаб и руководство не устраивает их работа на сборе. Такое вполне может случиться, потому что предлагается «невкусная» работа. Со мной такое случалось в том же «Рубине», когда я объяснял ребятам то, как надо выполнять разные задания, а у некоторых было мнение, что они знают, как им лучше. В дальнейшем возникают конфликтные ситуации. Может, руководство задумало их куда-то перевести, отдать в аренду, а футболисты об этом случайно узнали. Тогда надо просто сказать игроку, что мы на тебя не рассчитываем во второй части. Если же Деспотович и Игнатьев ведут себя, как тренеры и сами знают, что им делать, тогда правильно сделали руководители «Рубина», что отправили их в дубль. Такие ситуации плохо влияют на тренировочный процесс.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:33
Их воспитывать уже поздно.
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