Р. Билялетдинов оценил решение «Рубина» отправить Деспотовича в дубль

Бывший тренер «Рубина» прокомментировал решение казанского клуба отправить в дубль нападающих и .

Если их перевели в дубль, значит тренерский штаб и руководство не устраивает их работа на сборе. Такое вполне может случиться, потому что предлагается «невкусная» работа. Со мной такое случалось в том же «Рубине», когда я объяснял ребятам то, как надо выполнять разные задания, а у некоторых было мнение, что они знают, как им лучше. В дальнейшем возникают конфликтные ситуации. Может, руководство задумало их куда-то перевести, отдать в аренду, а футболисты об этом случайно узнали. Тогда надо просто сказать игроку, что мы на тебя не рассчитываем во второй части. Если же Деспотович и Игнатьев ведут себя, как тренеры и сами знают, что им делать, тогда правильно сделали руководители «Рубина», что отправили их в дубль. Такие ситуации плохо влияют на тренировочный процесс.