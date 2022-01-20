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Мампасси: «Я сразу же согласился на переход в „Локомотив“»

сегодня, 21:04

Защитник Марк Мампасси рад, что оказался в «Локомотиве».

Мы созвонились с руководством «Локомотива», и я сразу загорелся этим и согласился. В «Локомотиве» хочу прогресса в футбольном плане, завоёвывать высокие места и показывать свою лучшую игру!

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 22:13
Чуток запоздал Мампасси, через пару лет может и завоюет.
протон
протон
сегодня в 21:59
Так вот почему он такой загорелый)
lotsman
lotsman
сегодня в 21:49
Ещё, в подобных случаях, говорят - Всю жизнь мечтал о ............ в данном случае, Локомотиве.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:48
Агент бы на аркане притащил! Там комиссия в два раза больше стоимости игрока((
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 21:31
Мариуполь летит всем подряд. Локо покамест не лучше. Посмотрим, что получится. 18 лет для защитника... а вдруг прирождённый деф?)
Ну и загорелый украинец... в этом есть что-то особенного!)
beefs
beefs
сегодня в 21:18
А кто это такой??...
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 21:16
Если долго думать, могут и не взять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:14
Надо было подумать...
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