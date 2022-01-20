Мампасси: «Я сразу же согласился на переход в „Локомотив“»

Защитник Марк Мампасси рад, что оказался в «Локомотиве».
Мы созвонились с руководством «Локомотива», и я сразу загорелся этим и согласился. В «Локомотиве» хочу прогресса в футбольном плане, завоёвывать высокие места и показывать свою лучшую игру!
Защитник Марк Мампасси рад, что оказался в «Локомотиве».
Мы созвонились с руководством «Локомотива», и я сразу загорелся этим и согласился. В «Локомотиве» хочу прогресса в футбольном плане, завоёвывать высокие места и показывать свою лучшую игру!
Ну и загорелый украинец... в этом есть что-то особенного!)
Ну и загорелый украинец... в этом есть что-то особенного!)