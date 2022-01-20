Черданцев: «Надо защищать рабочие места для российских тренеров»

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что нужно ограничить число иностранных тренеров в российских клубах.
Сейчас у нас в четырех топ-клубах работают иностранцы, которые на всех выиграли 0 титулов. 0! Это главное, что я хочу сказать. Понимаю, если бы у них было на всех 25 различных кубков, о чем тут можно было спорить? Но у нас другая история. Чем тренер-легионер без титулов на берегу лучше любого российского тренера?
Считаю, как государство защищает для своих граждан рабочие места в других профессиях, так же и в футболе надо защищать рабочие места для российских тренеров. Возможно, руководство нашего футбола должно на законодательном уровне это сделать.
А о чем это говорит на самом деле? - это говорит о том, что человек тренировавший дубль Майнца... дубль аутсайдера Бундеслиги... не зная местного языка даже, уже идет ВТОРЫМ, в 2 очках от лидера, в чемпионате с титулованными российскими тренерами.))) Вот он уровень то этих титулованных.
Вот какой вывод лично я вижу. Ну а чердак попросто занимается пропагандой туфты, пора идти к киселеву на канал и херачить там этот бред.
По логике чердака, Шварц должен бы быть на предпоследнем месте со своим Динамо, раз уж он такой никакой и отбирает хлеб у заслуженых лавко-качателей отечественного тренерского цеха (пожалуй "тренерского" надо брать в скобки)
А о чем это говорит на самом деле? - это говорит о том, что человек тренировавший дубль Майнца... дубль аутсайдера Бундеслиги... не зная местного языка даже, уже идет ВТОРЫМ, в 2 очках от лидера, в чемпионате с титулованными российскими тренерами.))) Вот он уровень то этих титулованных.
Вот какой вывод лично я вижу. Ну а чердак попросто занимается пропагандой туфты, пора идти к киселеву на канал и херачить там этот бред.
По логике чердака, Шварц должен бы быть на предпоследнем месте со своим Динамо, раз уж он такой никакой и отбирает хлеб у заслуженых лавко-качателей отечественного тренерского цеха (пожалуй "тренерского" надо брать в скобки)
У Черданцева от величия чердак поехал.
У Черданцева от величия чердак поехал.
Давайте, все же хотят увидеть как Рахимов или Юран будут ставить современный футбол.
Знай я хорошо иностранные языки, то, возможно, и комментаторов бы предпочел забугорных Жоре Чердаку.
Давайте, все же хотят увидеть как Рахимов или Юран будут ставить современный футбол.
Знай я хорошо иностранные языки, то, возможно, и комментаторов бы предпочел забугорных Жоре Чердаку.