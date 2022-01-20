Черданцев: «Надо защищать рабочие места для российских тренеров»

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что нужно ограничить число иностранных тренеров в российских клубах.

Сейчас у нас в четырех топ-клубах работают иностранцы, которые на всех выиграли 0 титулов. 0! Это главное, что я хочу сказать. Понимаю, если бы у них было на всех 25 различных кубков, о чем тут можно было спорить? Но у нас другая история. Чем тренер-легионер без титулов на берегу лучше любого российского тренера?

Считаю, как государство защищает для своих граждан рабочие места в других профессиях, так же и в футболе надо защищать рабочие места для российских тренеров. Возможно, руководство нашего футбола должно на законодательном уровне это сделать.