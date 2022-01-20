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Черданцев: «Надо защищать рабочие места для российских тренеров»

вчера, 22:48

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что нужно ограничить число иностранных тренеров в российских клубах.

Сейчас у нас в четырех топ-клубах работают иностранцы, которые на всех выиграли 0 титулов. 0! Это главное, что я хочу сказать. Понимаю, если бы у них было на всех 25 различных кубков, о чем тут можно было спорить? Но у нас другая история. Чем тренер-легионер без титулов на берегу лучше любого российского тренера?

Считаю, как государство защищает для своих граждан рабочие места в других профессиях, так же и в футболе надо защищать рабочие места для российских тренеров. Возможно, руководство нашего футбола должно на законодательном уровне это сделать.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 23:47
А мне кажется, пора приглашать иностранных комментаторов вместо таких, как Черданцев и Губерниев. От своих визгунов и рупоров уже тошнит ))
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:42, ред.
аргумент рассчитаный на поверхностных дурачков.
А о чем это говорит на самом деле? - это говорит о том, что человек тренировавший дубль Майнца... дубль аутсайдера Бундеслиги... не зная местного языка даже, уже идет ВТОРЫМ, в 2 очках от лидера, в чемпионате с титулованными российскими тренерами.))) Вот он уровень то этих титулованных.
Вот какой вывод лично я вижу. Ну а чердак попросто занимается пропагандой туфты, пора идти к киселеву на канал и херачить там этот бред.
По логике чердака, Шварц должен бы быть на предпоследнем месте со своим Динамо, раз уж он такой никакой и отбирает хлеб у заслуженых лавко-качателей отечественного тренерского цеха (пожалуй "тренерского" надо брать в скобки)
Tostao
Tostao
вчера в 23:41
Интересно... Вот у "Динамо" Москва и Силкин и Кобелев и Хохлов и ещё одна "кровинушка" - Новиков рулили-рулили и зарулили в пердив. И смотреть на игру динамовцев без слёз было невозможно, а пришёл молодой и дерзкий фриц и команда заиграла.
У Черданцева от величия чердак поехал.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:22
Сначала эти деятели лоббируют лимит, а потом удивляются что госрегуляции принесли скорее вред чем пользу.
Давайте, все же хотят увидеть как Рахимов или Юран будут ставить современный футбол.
Знай я хорошо иностранные языки, то, возможно, и комментаторов бы предпочел забугорных Жоре Чердаку.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:14
А я грит получаю ничтожно мало))) добавил Чердак про себя
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:11
Черданцев ! Больше не открывай свой рот ! Это бред блондинки ! Всем известно ,что любой тренер-иностранец ,даже начинающий ,понимает больше в футболе ,чем всё это сборище наших "бывших", вместе взятых . Точно сбрендил ! Мы и так в жо....пе мира , а благодаря нашим тренерам вообще исчезнем с футбольного глобуса !
санек002
санек002
вчера в 22:58
ОН В ЧЕМ ТО И ПРАВ!
протон
протон
вчера в 22:55
Изначально прочитал зачищать рабочие места.
drug01
drug01
вчера в 22:50
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