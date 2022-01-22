Гвардиола: «Не смогу предать „Манчестер Сити“»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе. Действующий контракт специалиста с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.
Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Мое будущее всегда зависит от результатов, такова работа тренера.
Решение о своем будущем буду принимать вместе с клубом. Боссы «Сити» сделали всё для меня, я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.
Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то уйду. Но сейчас меня всё устраивает здесь.
Клопп выстроил Боруссию, которая отобрала у Баварии титул чемпиона и защитила его потом, Конте построил победный Ювентус, Зидан трижды подряд взял ЛЧ, пусть и не без судейской помощи...Все эти современный топ-тренеры что-то сделали такого, чего ещё не было до них. А Гвардиола пока лишь отлаживает и без того мощные машины. Так было и в Барселоне, накануне этого тренера бравшей ЛЧ, так было и в Баварии, ровно то же и с Сити, с котором он пусть и показывает отличную игру, но так и не смог взять вожделенный трофей.
А очень хочется посмотреть на Гвардиолу в новом, создающимся клубе. Если и такой он соберёт в штампующий победы локомотив, то совершенно точно впишет своё имя в историю на одном из первых мест.
Клопп выстроил Боруссию, которая отобрала у Баварии титул чемпиона и защитила его потом, Конте построил победный Ювентус, Зидан трижды подряд взял ЛЧ, пусть и не без судейской помощи...Все эти современный топ-тренеры что-то сделали такого, чего ещё не было до них. А Гвардиола пока лишь отлаживает и без того мощные машины. Так было и в Барселоне, накануне этого тренера бравшей ЛЧ, так было и в Баварии, ровно то же и с Сити, с котором он пусть и показывает отличную игру, но так и не смог взять вожделенный трофей.
А очень хочется посмотреть на Гвардиолу в новом, создающимся клубе. Если и такой он соберёт в штампующий победы локомотив, то совершенно точно впишет своё имя в историю на одном из первых мест.