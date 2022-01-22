Гвардиола: «Не смогу предать „Манчестер Сити“»

Наставник «Манчестер Сити» высказался о своем будущем в клубе. Действующий контракт специалиста с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.

Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Мое будущее всегда зависит от результатов, такова работа тренера.

Решение о своем будущем буду принимать вместе с клубом. Боссы «Сити» сделали всё для меня, я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.

Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то уйду. Но сейчас меня всё устраивает здесь.