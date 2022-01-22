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Гвардиола: «Не смогу предать „Манчестер Сити“»

вчера, 08:22

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе. Действующий контракт специалиста с «горожанами» рассчитан до июня 2023 года.

Я не буду думать о будущем, пока действует контракт. Мое будущее всегда зависит от результатов, такова работа тренера.

Решение о своем будущем буду принимать вместе с клубом. Боссы «Сити» сделали всё для меня, я не смогу предать их. Это было бы некрасиво.

Как только почувствую себя опустошенным или уставшим, то уйду. Но сейчас меня всё устраивает здесь.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Пеп в Барсе как раз и сделал то, что ни делал никто до этого. В 2009 году выиграл все возможные турниры в которых команда играла. Победа в ЛЧ, Лига, Кубок, Суперкубок УЕФА и Испании, и клубный ЧМ. При нем впервые услышали, что такое тика-така. И до него Барса брала ЛЧ в 2006, после чего 2 года были безтрофейные. Так что нельзя сказать, что пришел на все готовое. Хотя помню в те времена любили говорить, что Барса и без тренера всех обыграет.
Lexx1k
Lexx1k ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:49
Гвардиола сделал невозможное. Из АПЛ сделал лигу одной команды. Теперь там борьба просто за четвёрку... А это достижение ценнее достижений Клопа, Зидана и Конте...
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 10:43
Но Гвардиола успешный топовый тренер, который сразу всем показал , что он в футболе гонщик формулы 1, отлично управляет мощной машиной, во всех командах есть его фирменный стиль, футбол зрелищный, пусть лучше будет в топах, он что то предвносит своё
Ikarus74
Ikarus74 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 10:25
Судя по нынешнему состоянию дел в барсе ее боссы нету ценили вклад пера в победы клуба
particular
particular
вчера в 10:02
Нынче грани предательства сильно размыты, но ход мыслей правильный...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 09:54
Ну, и не нужно...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:46
А как же Барселона ? Предатель!
112910415
112910415
вчера в 09:45
что ж, от добра добра не ищут
sash71
sash71
вчера в 09:28, ред.
Я думаю что боссы МС выйдут с предложением о продлении контракта. МС под руководством Хосепа стала мощным и слаженным коллективом. Да ... ему товарищи из ОАЭ выделил неограниченный бюджет, но ценность тренера заключается в умении их с умом потратить, купить то что нужно тебе для того чтобы это "что-то" дало результат. И что ещё лично мне нравится в МС, что хозяева клуба (скажем так) не вмешиваются в работу и стратегию Гвардиолы, полностью полагаясь на его опыт и профессиональный подход. Как мы видим есть достаточно примеров бездарных трат на покупки тех или иных ТОП звёзд в следствии чего клуб(бы) оказываются на грани банкротства. Если смоделировать картину ухода Хосепа из МС, то последним крайне не легко будет найти ушедшему достойную замену. Я не исключаю вариант такого, что боссы МС вообще не смогут найти наставника соответствующего их критериям. Так что я уверен Гвардиола, дай бог ему здоровья, сил и вдохновения, с удовольствием останется в МС на долгое время.
Elliada
Elliada ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 09:27
2009, 2011
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:20
Димка Логинов всё сказал... (См. "Лучший комментарий"!)
1bear
1bear
вчера в 09:15
с МС нужно выиграть ЛЧ
Comentarios
Comentarios ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 09:07
И ЛЧ?
Gahi
Gahi
вчера в 09:07
Если тренера всё устраивает в клубе то и флаг ему в руки. Удачи
Elliada
Elliada
вчера в 09:05
На клубном уровне Гвардиола выиграл всё. Пора в сборную, не обязательно в сборную Испании.
ОПС
ОПС
вчера в 09:01
Нуи не надо.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:56
С таким составом много ума не надо тренировать.
Василий 50
Василий 50
вчера в 08:54
Гвардиола, не привлекай к себе внимание...
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:53
А куда он еще сможет пойти .. в принципе в больших клубах побывал но без ЛЧ
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:49
Да, денег он потратил много...
А Лига Чемпионов недоступна ему.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 08:48
Не все дела в Сити закончил, ещё ЛЧ не выиграл
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 08:34
Было бы очень интересно посмотреть на Гвардиолу, например, в Ньюкасле. Денег много, как он любит, а команды нет - вся соль именно в тренере, в его качествах, имея на руках неограниченный бюджет (с учётом ФФП разумеется), построить топ-клуб.
Клопп выстроил Боруссию, которая отобрала у Баварии титул чемпиона и защитила его потом, Конте построил победный Ювентус, Зидан трижды подряд взял ЛЧ, пусть и не без судейской помощи...Все эти современный топ-тренеры что-то сделали такого, чего ещё не было до них. А Гвардиола пока лишь отлаживает и без того мощные машины. Так было и в Барселоне, накануне этого тренера бравшей ЛЧ, так было и в Баварии, ровно то же и с Сити, с котором он пусть и показывает отличную игру, но так и не смог взять вожделенный трофей.
А очень хочется посмотреть на Гвардиолу в новом, создающимся клубе. Если и такой он соберёт в штампующий победы локомотив, то совершенно точно впишет своё имя в историю на одном из первых мест.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 08:33
Молодец, удачи Хосепу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:32
Надо ещё ЛЧ взять,а потом вали!
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:27
Это хорошо когда всё устраивает
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