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Рюдигер хочет получить в «Челси» 46 млн фунтов за 4 года

сегодня, 19:02

«Челси» продолжает вести переговоры о новом контракте с защитником Антонио Рюдигером.

По данным источника, немец намерен получить соглашение на 4 года с заработной платой в 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год).

Если «Челси» не согласится на условия Рюдигера, то в подписании защитника заинтересованы «Бавария», «Реал» и «Барселона».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 20:04
Рюдигер сейчас в отличной форме, и пожалуй он сейчас лучший защитник в Челси, но 11.5 лямов за сезон, для него слишком много!!! Решил подписать последний жирный контракт и сорвать куш....поглядим к чему это приведет
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 19:27
Рюдигер хочет получить в «Челси» 46 млн фунтов за 4 года.

Когда тебе 28 лет, и ты знаешь, что в ближайшие 4 года произойдут большие изменения, в этом случае ты хочешь как можно больше. Потому что не знаешь что ожидать: тренер может быть будет не Тухель через 2 лет, там травмы всякие могут быть, и т.п. Так что сейчас или никогда. Теперь все знают как ты играешь, твою роль в команде, и ты хочешь воспользоваться. Понимаю чего он хочет и почему. Но это понимает и руководство Челси. Для этого нужно что-то выиграть в этом сезоне, иначе никак. В Лиге чемпионов нужно пройти как можно дальше, а с такой игрой как у Челси сейчас - это навряд ли. Конечно верю что будут изменения в атаке, но на 100% не уверен. Так что 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год) прямо сейчас не реально. Извини Рудигер, но это так. Нужно просто играть для себя и для команды.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:12
Крутые запросы!!!
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