Рюдигер хочет получить в «Челси» 46 млн фунтов за 4 года.

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сегодня, 19:02

«Челси» продолжает вести переговоры о новом контракте с защитником .

По данным источника, немец намерен получить соглашение на 4 года с заработной платой в 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год).

Если «Челси» не согласится на условия Рюдигера, то в подписании защитника заинтересованы «Бавария», «Реал» и «Барселона».