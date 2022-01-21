Рюдигер хочет получить в «Челси» 46 млн фунтов за 4 года.

«Челси» продолжает вести переговоры о новом контракте с защитником Антонио Рюдигером.
По данным источника, немец намерен получить соглашение на 4 года с заработной платой в 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год).
Если «Челси» не согласится на условия Рюдигера, то в подписании защитника заинтересованы «Бавария», «Реал» и «Барселона».
Когда тебе 28 лет, и ты знаешь, что в ближайшие 4 года произойдут большие изменения, в этом случае ты хочешь как можно больше. Потому что не знаешь что ожидать: тренер может быть будет не Тухель через 2 лет, там травмы всякие могут быть, и т.п. Так что сейчас или никогда. Теперь все знают как ты играешь, твою роль в команде, и ты хочешь воспользоваться. Понимаю чего он хочет и почему. Но это понимает и руководство Челси. Для этого нужно что-то выиграть в этом сезоне, иначе никак. В Лиге чемпионов нужно пройти как можно дальше, а с такой игрой как у Челси сейчас - это навряд ли. Конечно верю что будут изменения в атаке, но на 100% не уверен. Так что 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год) прямо сейчас не реально. Извини Рудигер, но это так. Нужно просто играть для себя и для команды.
Когда тебе 28 лет, и ты знаешь, что в ближайшие 4 года произойдут большие изменения, в этом случае ты хочешь как можно больше. Потому что не знаешь что ожидать: тренер может быть будет не Тухель через 2 лет, там травмы всякие могут быть, и т.п. Так что сейчас или никогда. Теперь все знают как ты играешь, твою роль в команде, и ты хочешь воспользоваться. Понимаю чего он хочет и почему. Но это понимает и руководство Челси. Для этого нужно что-то выиграть в этом сезоне, иначе никак. В Лиге чемпионов нужно пройти как можно дальше, а с такой игрой как у Челси сейчас - это навряд ли. Конечно верю что будут изменения в атаке, но на 100% не уверен. Так что 46 млн фунтов стерлингов за сезон (11,5 млн фунтов в год) прямо сейчас не реально. Извини Рудигер, но это так. Нужно просто играть для себя и для команды.