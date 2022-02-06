ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Роналду: «Жизнь — это американские горки. 37 лет — это не предел!»

вчера, 11:59

Вчера, 5 февраля, 37 лет исполнилось нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

В своём инстаграме португалец опубликовал фотографию со своей спутницей Джорджиной Родригес, прокомментировав своё 37-летие.

Жизнь — это американские горки. Тяжелая работа, высокий темп, неотложные цели, высокие ожидания… Но, в конце концов, всё сводится к семье, любви, честности, дружбе — ценностям, которые стоят всего этого. Спасибо за все сообщения! 37 — это не предел!

Все новости
Хави: «Я хотел бы попросить фанатов перестать освистывать Дембеле»
Вчера, 22:19
Симеоне: «„Барселона“ сегодня была более решительной и убедительной»
Вчера, 22:02
Араухо — о победе над «Атлетико»: «Для „Барселоны“ это был финал»
Вчера, 21:02
Мерсон: «МЮ должен потратиться на Райса. Он лучший на своей позиции»
Вчера, 17:54
Симеоне: «У Фелиша будет шанс, чтобы подтвердить свой уровень»
Вчера, 15:24
Итальяно: «Этот матч не должен был заканчиваться с таким счётом»
Вчера, 14:05
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:00
Пора ему либо в Зенит,если хочет денег и ЛЧ и быть Чемпионом,либо в Португалию. Ещё возможно в ПСЖ,если звёзды совпадут.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 16:58
изделие не определённой ориентации
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:56
Родригес обвинила КР7 в насилии и на этой фото опубликовала очередные побои.
протон
протон
вчера в 15:28
Криш Легенда - к сожалению, время берёт себя.
Неймару 30 уже, когда-то пророчили наследие Месси, а оказался типичным бразилом
Есть ощущение, что Неймар завершит карьеру раньше, хоть и разница в 7 лет
112910415
112910415
вчера в 14:02
и партнёры по команде ясно осознали :
ещё долго штрафные и пенальти будут пробиваться так, как сейчас ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 13:34
Это пицца или торт?
shur
shur ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:05
...и что характерно, ни одного подкола от болел известного каталонского клуба?!
...потихоньку надо заканчивать, чтобы повода не давать, всё таки нападающий
это амплуа игрока скоростного, а годы берут своё!!! Спасибо за ЛЧ с Реалом!!!
амурец
амурец
вчера в 13:04
Понятно что Роналду долгое время был лучшим, но как бы он сейчас не храбрилсв, а годы все же свое берут
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 12:47
Всего тебе хорошего, Криш!
ОПС
ОПС
вчера в 12:20
Но все таки для футбола это возраст.
Futurista
Futurista
вчера в 12:18
Жирков: Согласен....
Elliada
Elliada
вчера в 12:14
37 лет. Никто не поздравил, никто не пришёл на день рождения. Друзей нет, карьере конец. Грустно всё это
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:03
"..семья, любовь, честность, дружба...Но, в конце концов, всё сводится к деньгам."
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:01
Красивый торт...поздравляю и всего хорошего желаю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100