Роналду: «Жизнь — это американские горки. 37 лет — это не предел!»

Вчера, 5 февраля, 37 лет исполнилось нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В своём инстаграме португалец опубликовал фотографию со своей спутницей Джорджиной Родригес, прокомментировав своё 37-летие.
Жизнь — это американские горки. Тяжелая работа, высокий темп, неотложные цели, высокие ожидания… Но, в конце концов, всё сводится к семье, любви, честности, дружбе — ценностям, которые стоят всего этого. Спасибо за все сообщения! 37 — это не предел!
Неймару 30 уже, когда-то пророчили наследие Месси, а оказался типичным бразилом
Есть ощущение, что Неймар завершит карьеру раньше, хоть и разница в 7 лет
Неймару 30 уже, когда-то пророчили наследие Месси, а оказался типичным бразилом
Есть ощущение, что Неймар завершит карьеру раньше, хоть и разница в 7 лет
ещё долго штрафные и пенальти будут пробиваться так, как сейчас ...
ещё долго штрафные и пенальти будут пробиваться так, как сейчас ...
...потихоньку надо заканчивать, чтобы повода не давать, всё таки нападающий
это амплуа игрока скоростного, а годы берут своё!!! Спасибо за ЛЧ с Реалом!!!
...потихоньку надо заканчивать, чтобы повода не давать, всё таки нападающий
это амплуа игрока скоростного, а годы берут своё!!! Спасибо за ЛЧ с Реалом!!!