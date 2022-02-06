Роналду: «Жизнь — это американские горки. 37 лет — это не предел!»

Вчера, 5 февраля, 37 лет исполнилось нападающему «Манчестер Юнайтед» .

В своём инстаграме португалец опубликовал фотографию со своей спутницей Джорджиной Родригес, прокомментировав своё 37-летие.

Жизнь — это американские горки. Тяжелая работа, высокий темп, неотложные цели, высокие ожидания… Но, в конце концов, всё сводится к семье, любви, честности, дружбе — ценностям, которые стоят всего этого. Спасибо за все сообщения! 37 — это не предел!