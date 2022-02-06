Жиру: «Это был особенный матч»

Форвард «Милана» рассказал о победе над «Интером».

Как я уже говорил перед игрой, это был особенный матч. Мы показали свой командный дух после перерыва!

Впереди у нас долгий путь, впереди еще много игр, «Интер» остается лидером. Постараемся выиграть свои матчи, а потом посмотрим, как параллельно сыграет «Интер».