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Жиру: «Это был особенный матч»

вчера, 10:02
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о победе над «Интером».

Как я уже говорил перед игрой, это был особенный матч. Мы показали свой командный дух после перерыва!

Впереди у нас долгий путь, впереди еще много игр, «Интер» остается лидером. Постараемся выиграть свои матчи, а потом посмотрим, как параллельно сыграет «Интер».

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:19
Кстати наши лыжники тоже дублем стрельнули.
Александр Большунов олимпийский чемпион, Денис Спицов серебро!!!
Всех с победой!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:12
Особых матчей у него было полно, Жиру везде играл полезно
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 12:11
А сколько было прогнозов со стороны окружения Интера, мол у фк Милан даже шансов нет и всё в таком роде, да наверное и игроки в это уверовали. Получается Интер выиграл до матча, а Милан праздновал победу после финального свистка.
Ну, а Жиру просто красавчик сделал игру, особенно победный гол вышел на загляденье.
Ну, а Интер вместо отрыва получил горячее дыхание в спину.
Gahi
Gahi
вчера в 10:42
Тем интереснее будет чемпионат и у "Милана" появляется хороший шанс чтобы продолжать бороться за трофей. Но, а команде "Интер" нужно проанализировать свои ошибки, как тренеру с заменами футболистов, так и игрокам команды, которые провалили в буквальном смысле второй тайм. И тем самым дали возможность сопернику сначала сровнять счёт, а затем и победить в этом матче. Молодцы команда "Милана", которые боролись до конца и выжали максимальный результат для себя в этой игре. Удачи
ОПС
ОПС
вчера в 10:21
Хорошо тому, кто выиграл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:03
Это был классный матч
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