Жиру: «Это был особенный матч»

Форвард «Милана» Оливье Жиру рассказал о победе над «Интером».
Как я уже говорил перед игрой, это был особенный матч. Мы показали свой командный дух после перерыва!
Впереди у нас долгий путь, впереди еще много игр, «Интер» остается лидером. Постараемся выиграть свои матчи, а потом посмотрим, как параллельно сыграет «Интер».
Ну, а Жиру просто красавчик сделал игру, особенно победный гол вышел на загляденье.
Ну, а Интер вместо отрыва получил горячее дыхание в спину.
Ну, а Жиру просто красавчик сделал игру, особенно победный гол вышел на загляденье.
Ну, а Интер вместо отрыва получил горячее дыхание в спину.