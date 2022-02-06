Пиоли: «Мы обыграли лучшую команду Серии А»

Наставник «Милана» рассказал о победе над «Интером».

Многое еще предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров. Это правда, что «Интер» играл лучше в первом тайме, но мой «Милан» обладает большим мужеством и никого не боится.