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Пиоли: «Мы обыграли лучшую команду Серии А»

вчера, 09:42
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о победе над «Интером».

Многое еще предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя.

Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров. Это правда, что «Интер» играл лучше в первом тайме, но мой «Милан» обладает большим мужеством и никого не боится.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:01
Да уж,сериа А умеет удивлять )))
Деда спасибо за ЛЧ и желание смотреть игры. Помню раньше включаешь дерби и мечтаешь о ничьей, а сейчас уже стабильно даем бой, а в играх с аутсайдерами есть уверенность в победе. С Калулу на ЦЗ выиграть дерби это сильно
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:56
Вот бы в «Милан» такого же игрока как Думфрис. Какой-то монстр просто. Чуть больше везения и дубль праздновал бы он, а не Жиру.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:14
Молодцы... и сказать то больше нечего
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:10
Милан выглядит не хуже своих соседей
1 984
1 984
вчера в 11:03
Милан с победой.
shlomo
shlomo
вчера в 09:44
Хороший матч получился...удачи вам в дальнейшем!
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