Пиоли: «Мы обыграли лучшую команду Серии А»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о победе над «Интером».
Многое еще предстоит сделать. Я сказал игрокам, что мы должны продолжать верить в себя.
Мы обыграли лучшую команду Серии А, действующих чемпионов и лидеров. Это правда, что «Интер» играл лучше в первом тайме, но мой «Милан» обладает большим мужеством и никого не боится.
Деда спасибо за ЛЧ и желание смотреть игры. Помню раньше включаешь дерби и мечтаешь о ничьей, а сейчас уже стабильно даем бой, а в играх с аутсайдерами есть уверенность в победе. С Калулу на ЦЗ выиграть дерби это сильно
Деда спасибо за ЛЧ и желание смотреть игры. Помню раньше включаешь дерби и мечтаешь о ничьей, а сейчас уже стабильно даем бой, а в играх с аутсайдерами есть уверенность в победе. С Калулу на ЦЗ выиграть дерби это сильно