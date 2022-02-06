Ханданович: «Мы сделали всё, что могли»

Голкипер «Интера» поделился впечатлениями после поражения от «Милана».

Мы сделали все, что могли. Это «Милан» выиграл, а «Интер» проиграл. Матч был в наших руках, но совершили слишком много потерь и были наказаны за это.

Нужно проанализировать последние 15 минут и разобраться, почему мы пропустили.