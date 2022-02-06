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Ханданович: «Мы сделали всё, что могли»

вчера, 10:34
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился впечатлениями после поражения от «Милана».

Мы сделали все, что могли. Это «Милан» выиграл, а «Интер» проиграл. Матч был в наших руках, но совершили слишком много потерь и были наказаны за это.

Нужно проанализировать последние 15 минут и разобраться, почему мы пропустили.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:48
у Индзаги, Интер доминировал до 60 минуты, ц Хандана - до 75 минуты.
а мы все, наверное, другой матч смотрели
dadrail
dadrail
вчера в 12:29
Счет на табло...остальное просто разговоры
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:05
Милан просто сотворил чудо.
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:55
«Милану» много не надо. Могут весь матч валять дурака, а потом как накатит чудо чудное и за пять минут выигрывают уже кажущийся гиблым матч.
Но хочется уже стабильности. Надоело уже кормить компании, продающие валидол лопатами.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:35
Ну теперь уже в следующий раз!
Cat01
Cat01
вчера в 10:54
Сами виноваты!!
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:40
Но этого оказалось мало.
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