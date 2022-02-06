Ханданович: «Мы сделали всё, что могли»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович поделился впечатлениями после поражения от «Милана».
Мы сделали все, что могли. Это «Милан» выиграл, а «Интер» проиграл. Матч был в наших руках, но совершили слишком много потерь и были наказаны за это.
Нужно проанализировать последние 15 минут и разобраться, почему мы пропустили.
а мы все, наверное, другой матч смотрели
а мы все, наверное, другой матч смотрели
Но хочется уже стабильности. Надоело уже кормить компании, продающие валидол лопатами.
Но хочется уже стабильности. Надоело уже кормить компании, продающие валидол лопатами.