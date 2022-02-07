«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным

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07 февраля 2022, 12:57

«Фиорентина» рассчитывает расторгнуть контракт с нападающим .

Во флорентийском клубе надеются, что российского 30-летнего форварда подпишет один из клубов РПЛ . Однако предложений «Фиорентина» на данный момент не имеет.

Поэтому итальянский клуб начал работу над расторжением контракта с Кокориным, однако осуществить это тяжело из-за срока контракта, который действует до 2024 года, и зарплаты футболиста – 1,7 млн евро в год.

Недавно Кокорин был заявлен за «Фиорентину» на вторую часть сезона в Серии А.