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«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным

07 февраля 2022, 12:57

«Фиорентина» рассчитывает расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным.

Во флорентийском клубе надеются, что российского 30-летнего форварда подпишет один из клубов РПЛ. Однако предложений «Фиорентина» на данный момент не имеет.

Поэтому итальянский клуб начал работу над расторжением контракта с Кокориным, однако осуществить это тяжело из-за срока контракта, который действует до 2024 года, и зарплаты футболиста – 1,7 млн евро в год.

Недавно Кокорин был заявлен за «Фиорентину» на вторую часть сезона в Серии А.

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Все комментарии
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 10:44
в первую очередь увольняйте юриста или пусть он оплачивает отвальные футболисту
Sadjon
Sadjon
вчера в 08:23
Ну а у Саши все нормально.....
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 00:03
Надо было включать в условия сделки по Влаховичу с Ювентусом 75 мио Евро плюс забирайте все права на Кокорина)
Jon718875
Jon718875
07 февраля в 22:04
КОКОША на днях сделает заявление: или я полирую скамейку до конца контракта или вы останетесь без трусов
minai
minai
07 февраля в 21:03
Похоже, А. Кокорин надругался над ФК Фиорентина.
figrant
figrant
07 февраля в 19:59
Ответ не заставил себя ждать.
112910415
112910415
07 февраля в 19:32
но звезда итальянского футбола не рвётся усиливать РПЛ
particular
particular
07 февраля в 19:01, ред.
Как оказалось, расторгнуть контракт с Коко сложнее, чем его с ним подписать...
Это ещё Саня не голосит о предвзятом отношении и не обращается в профсоюз...
alexgurzan
alexgurzan ответ A.S.A (раскрыть)
07 февраля в 18:32
...
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
07 февраля в 18:31
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
07 февраля в 18:31
.
протон
протон
07 февраля в 18:29, ред.
Сашок будет до конца сопротивляться.Парень он волевой,так что придется макаронникам попотеть,чтобы избавится от нашего "таланта"))))
Вспомнил фильм "Вождь краснокожих" , когда похитители пытались вернуть мальчика.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 февраля в 18:22
Не они его, а он заставил их работать!
"Работа не волк, в лес не убежит".
"Кто не работает, тот ест".
Принцип нашего сидельца.
А, кто так не хочет?).
протон
протон
07 февраля в 18:20
2+1 в двустороннке не убедили боссов фиалок, что КоКо топище?
Хиромант
Хиромант
07 февраля в 18:16
- Согласен почти со всеми комментариями. Русские долго запрягают, но быстро едут... А как приедут куда - хрен ты их потом оттуда выдворишь!
cska59
cska59
07 февраля в 17:29
Ни хрена себе зарплата.Фиалки попали конкретно.
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
07 февраля в 17:07
попробуй еще убрать
Hypnoz
Hypnoz
07 февраля в 16:51
Я думаю, бомжи постесняются напрямую купить Кокорина...
Сделают это через фарм - Сочи !
ermak6848
ermak6848
07 февраля в 16:49
Шурик КоКо - хорошо пристроился....
Трудно будет его выкурить из луба
g6g2et8qs992
g6g2et8qs992
07 февраля в 16:44
Никому Кокорин не нужен, даже даром.
Zak11
Zak11
07 февраля в 16:32
Придётся Сашке платить с денег, вырученных с Влаховича
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
07 февраля в 15:52
Кокорин : только через мой труп !!!!!!!!
stromshik
stromshik ответ A.S.A (раскрыть)
07 февраля в 15:51
Надеюсь, что при проведении переговоров о расторжении контракта Кокорин не будет использовать стулья.
A.S.A
A.S.A
07 февраля в 15:31
Переговоры Фиорентины и Кокорина о расторжении контракта выглядят примерно так....
nikoladolgov
nikoladolgov
07 февраля в 15:24
Саня !
Русские не сдаются !
протон
протон
07 февраля в 14:50
Никакого уважения личным ментальным проблемам этого безусловно талантливыйого и перспективного мастера, в потенциале которого не сложно заметить фигуру уровня Пеле или Марадонны, а может даже повыше, только бы вот такие профанские решения недоменеджментов середняков, возомнилвшим себя грандом, на деле же не замечающими такой самородок, случайно попавший к ним как манна небесная.
протон
протон
07 февраля в 14:48
Руководство "Фиорентины" стреляет себе в ногу, но местные тиффози тебя не забудут Саша, уверен они по достоинству тебя оценили. слышал даже, уже начат сбор средств на установку памятника Кокорину, на месте памятника Батистуте.
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 14:45
Скоро Коза-Ностра в гости к Кокошке заявится,чайку попить
berda2003
berda2003
07 февраля в 14:45
тяжёлая работа из болота тащить бегемота...
RamonCSKA
RamonCSKA
07 февраля в 14:44
Кокорин может получить полную сумму неустойки и еще новый контракт в химках условных, хорош
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