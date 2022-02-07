«Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным

«Фиорентина» рассчитывает расторгнуть контракт с нападающим Александром Кокориным.
Во флорентийском клубе надеются, что российского 30-летнего форварда подпишет один из клубов РПЛ. Однако предложений «Фиорентина» на данный момент не имеет.
Поэтому итальянский клуб начал работу над расторжением контракта с Кокориным, однако осуществить это тяжело из-за срока контракта, который действует до 2024 года, и зарплаты футболиста – 1,7 млн евро в год.
Недавно Кокорин был заявлен за «Фиорентину» на вторую часть сезона в Серии А.
Это ещё Саня не голосит о предвзятом отношении и не обращается в профсоюз...
Это ещё Саня не голосит о предвзятом отношении и не обращается в профсоюз...
Вспомнил фильм "Вождь краснокожих" , когда похитители пытались вернуть мальчика.
Вспомнил фильм "Вождь краснокожих" , когда похитители пытались вернуть мальчика.
"Работа не волк, в лес не убежит".
"Кто не работает, тот ест".
Принцип нашего сидельца.
А, кто так не хочет?).
"Работа не волк, в лес не убежит".
"Кто не работает, тот ест".
Принцип нашего сидельца.
А, кто так не хочет?).
Сделают это через фарм - Сочи !
Сделают это через фарм - Сочи !
Трудно будет его выкурить из луба
Трудно будет его выкурить из луба
Русские не сдаются !
Русские не сдаются !