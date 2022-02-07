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«Всегда мечтал играть в Европе». Чалов — о дебюте за «Базель»

07 февраля 2022, 09:46
БазельЛоготип футбольный клуб Базель3 : 3Логотип футбольный клуб СьонСьонМатч завершен

Российский форвард «Базеля» Федор Чалов поделился впечатлениями от своего дебюта в составе швейцарского клуба. 23-летний игрок провел 89 минут на поле в матче против «Сьона» (3:3).

Все сложилось хорошо, болельщики просто великолепны. К сожалению, мы сыграли только вничью, но я с нетерпением жду следующей игры. То, что еще не все получилось, очевидно. Но над этим мы работаем.

У нас хорошая команда. Все игроки общаются со мной. Я всегда мечтал играть в Европе, поэтому аренда в «Базель» — хороший шаг.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА до конца текущего сезона.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
07 февраля в 19:48
Кристал Пэлас не уровень Чалова)))
Вoлхв
Вoлхв
07 февраля в 12:18
Посмотрим что наиграешь
galem72
galem72
07 февраля в 11:30
Всё-таки крутого игрока урвал Базель. ))
Loko57
Loko57
07 февраля в 11:24
Удачи и личного роста!
протон
протон
07 февраля в 11:19
Удаче Федору!
Шутки шутками, но игроки в Европе нам необходимы. И смотреть интересно.
vkdw79273ry2
vkdw79273ry2
07 февраля в 10:54
А почему не выиграли?
sir_Alex
sir_Alex ответ ЮЗИК (раскрыть)
07 февраля в 10:41
Однозначно лучше.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 10:32
Там наверно по-любому лучше
drug01
drug01
07 февраля в 10:23
Мечта сбылась!!!
e9qfpv8qd9hy
e9qfpv8qd9hy
07 февраля в 10:11
С почтой России мечты тоже сбываются. Только очень долго
Scorp689
Scorp689
07 февраля в 10:00
Кокорин то же мечтал ... лавку шлифовать....
berda2003
berda2003
07 февраля в 09:55
мечтать не вредно, но можно не надолго задержаться...
oFANATo
oFANATo
07 февраля в 09:54, ред.
В Европе ещё надо закрепиться.....аренда быстро закончится.
Байкал-38
Байкал-38
07 февраля в 09:54
Спишем первую игру на адаптацию.
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 09:54
Мечты, мечты. А играть надо уметь.
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