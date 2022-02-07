«Всегда мечтал играть в Европе». Чалов — о дебюте за «Базель»

Российский форвард «Базеля» поделился впечатлениями от своего дебюта в составе швейцарского клуба. 23-летний игрок провел 89 минут на поле в матче против «Сьона» (3:3).

Все сложилось хорошо, болельщики просто великолепны. К сожалению, мы сыграли только вничью, но я с нетерпением жду следующей игры. То, что еще не все получилось, очевидно. Но над этим мы работаем.

У нас хорошая команда. Все игроки общаются со мной. Я всегда мечтал играть в Европе, поэтому аренда в «Базель» — хороший шаг.