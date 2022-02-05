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Тренер «Базеля»: «Чалов — весёлый открытый парень. Общаемся на английском»

вчера, 23:39

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен поделился мнением о форварде Фёдоре Чалове, который был арендован у ЦСКА.

Фёдор подвижный, быстро уходит в глубину и хорошо показывает себя при игре в стенку.

Мы общаемся на английском языке. Он веселый парень, очень открытый. Команда хорошо его приняла.

Чалов – форвард иного типа, нежели Артур Кабрал. Недавно он тренировался в ЦСКА, поэтому физически в хорошей форме, он готов играть.

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Все комментарии
YVG
YVG
сегодня в 00:59
Скоро Базелю будет не до веселья с Чаловым.
Cat01
Cat01
сегодня в 00:24
Удачи Фёдору!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:23
Ничего , скоро по русски материться научишься.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:19
Это всё слова
протон
протон
сегодня в 00:12
Посмотрим ,давайте , ставьте в состав
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 00:01
Лишь бы как в России деградантом называть не стали.
А мог в АПЛ зажигать... но еврею Гинеру всё денег мало было.
beefs
beefs
вчера в 23:43
Это хороший отзыв, удачи Федору...
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