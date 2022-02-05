Тренер «Базеля»: «Чалов — весёлый открытый парень. Общаемся на английском»

Главный тренер «Базеля» поделился мнением о форварде , который был арендован у ЦСКА .

Фёдор подвижный, быстро уходит в глубину и хорошо показывает себя при игре в стенку.

Мы общаемся на английском языке. Он веселый парень, очень открытый. Команда хорошо его приняла.