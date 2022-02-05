Тренер «Базеля»: «Чалов — весёлый открытый парень. Общаемся на английском»

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен поделился мнением о форварде Фёдоре Чалове, который был арендован у ЦСКА.
Фёдор подвижный, быстро уходит в глубину и хорошо показывает себя при игре в стенку.
Мы общаемся на английском языке. Он веселый парень, очень открытый. Команда хорошо его приняла.
Чалов – форвард иного типа, нежели Артур Кабрал. Недавно он тренировался в ЦСКА, поэтому физически в хорошей форме, он готов играть.
А мог в АПЛ зажигать... но еврею Гинеру всё денег мало было.
А мог в АПЛ зажигать... но еврею Гинеру всё денег мало было.