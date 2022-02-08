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Брат Зума извинился за видео с издевательствами над кошкой

вчера, 23:26

Линдсэй Зума, который выступает за клуб «Дагенхэм энд Редбридж», брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума, извинился за видео, на котором он вместе с братом издевается над кошкой.

Я глубоко сожалею о своем участии в видео, которое было широко распространено, и я безоговорочно извиняюсь не только за свои действия, но и за потрясения и страдания, которые оно причинило стольким людям. Теперь я нахожу время, чтобы подумать о том, что я сделал, но я хочу заверить всех, что это был единичный случай и что я им не горжусь.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 00:54
Извиняется за страдания, которые видео причинило стольким людям. Совсем они что ли тронулись?! Страдания там причинили только кошке.
kust07
kust07
вчера в 23:59
К психиатру надо их обоих . Многие будущие убийцы,маньяки шизофреники в детстве издевались над животными..-это из статистики.своего рода умственное отклонение
dzvinka
dzvinka ответ beefs (раскрыть)
вчера в 23:42
думал?
я бы не стал так преувеличивать)))
протон
протон
вчера в 23:31
Пусть у Куклачева работают . вывозить отходы жизни-деятельности котов.
бабки кошатницы его порвали бы за такое
протон
протон
вчера в 23:29
Сожалею, что когда Бог раздавал мозги, я был в другой очереди - добавил брат Зума.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:29
Влип братуха по полной
beefs
beefs
вчера в 23:28
ну и чудак, а когда снимал на видео о чем думал...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 23:28
Мозгов нет, извиняться поздно
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