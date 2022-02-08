Брат Зума извинился за видео с издевательствами над кошкой

, который выступает за клуб «Дагенхэм энд Редбридж», брат защитника «Вест Хэма» Курта Зума, извинился за видео, на котором он вместе с братом издевается над кошкой.

Я глубоко сожалею о своем участии в видео, которое было широко распространено, и я безоговорочно извиняюсь не только за свои действия, но и за потрясения и страдания, которые оно причинило стольким людям. Теперь я нахожу время, чтобы подумать о том, что я сделал, но я хочу заверить всех, что это был единичный случай и что я им не горжусь.