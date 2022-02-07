Nike прекратила сотрудничество с Гринвудом

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07 февраля 2022, 16:35

Компания Nike, являвшаяся спонсором полузащитника «Манчестер Юнайтед» , объявила о завершении сотрудничества с футболистом.

«Мэйсон Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – заявил представитель Nike.

20-летний игрок 30 января был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев. Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

До ареста Гринвуда «Манчестер Юнайтед» отстранил его от тренировок и игр.

2 февраля Гринвуд был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.