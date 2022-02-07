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Nike прекратила сотрудничество с Гринвудом

07 февраля 2022, 16:35

Компания Nike, являвшаяся спонсором полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, объявила о завершении сотрудничества с футболистом.

«Мэйсон Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – заявил представитель Nike.

20-летний игрок 30 января был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев. Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.

До ареста Гринвуда «Манчестер Юнайтед» отстранил его от тренировок и игр.

2 февраля Гринвуд был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

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07 февраля
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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 10:58
Ожидаемое и логичное решение. На Западе харассмент и насилие очень строго осуждаются и наказываются.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
07 февраля в 20:06
Нет слов. Жизнь псу под хвост, карьера на корню загублена...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 февраля в 20:05
А все смеялись с Дзюбы... Ай нет, масковский питерец с головой дружит.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
07 февраля в 19:57
Это было предсказуемо.
ДСА
ДСА
07 февраля в 19:33
Не ту бабу он выбрал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 февраля в 19:14
После того как он наденет Адидасы, можно будет применить к нему известную фразу:

- Быстро ты переобулся..)
4RT
4RT
07 февраля в 18:36
В "Рибок" переобуется
a3r3v3
a3r3v3
07 февраля в 18:24
Теперь будет биты рекламировать
Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич
07 февраля в 17:48
Был Гринвуд ,, а стал Rooster (перевод - Петух)
izrafel
izrafel
07 февраля в 17:48
Все правильно сделали
Carl Lewis
Carl Lewis
07 февраля в 17:25
Ну понятно.
shur
shur ответ Байкал-38. (раскрыть)
07 февраля в 17:16
...и в добавок: "...Кто носит фирму Адидас,
Тому любая баба даст !"
sash71
sash71
07 февраля в 17:15
Вляпался конечно Гринвуд в маргарин. Теперь будет долго и упорно отбеливаться.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
07 февраля в 16:50
Гринвуду нужно в ФК "Бутырка" переходить, там очень модная форма, на форму туринской старушки похожа. А то неизвестно в чем будет в английской тюрьме ходить. Пусть попросит трансфер.
hаrut
hаrut
07 февраля в 16:43
Еще и неустойку бы с него слупили бы
Василий 50
Василий 50
07 февраля в 16:42
Что, не мог 31у заказать?
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 16:41
Вот действительно поговорка "член стоит, башка не варит".
Пару минут удовольствия и жизнь с карьерой насмарку.
Рaтмир
Рaтмир
07 февраля в 16:38
Разумное и правильное решение
sv_1969
sv_1969
07 февраля в 16:37
Дык это понятно
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 16:36
Гринвуд подвёл компанию
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