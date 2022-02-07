Nike прекратила сотрудничество с Гринвудом

Компания Nike, являвшаяся спонсором полузащитника «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда, объявила о завершении сотрудничества с футболистом.
«Мэйсон Гринвуд больше не является спортсменом Nike», – заявил представитель Nike.
20-летний игрок 30 января был арестован британской полицией по подозрению в изнасиловании и нанесении побоев. Девушка футболиста Харриет Робсон обвинила его в насилии, опубликовав в инстаграме сторис с фото побоев. Робсон также выложила аудио, где ее принуждают к сексу.
До ареста Гринвуда «Манчестер Юнайтед» отстранил его от тренировок и игр.
2 февраля Гринвуд был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.
https://youtu.be/vgla1BdHIlU
- Быстро ты переобулся..)
- Быстро ты переобулся..)
Тому любая баба даст !"
Тому любая баба даст !"
Пару минут удовольствия и жизнь с карьерой насмарку.
Пару минут удовольствия и жизнь с карьерой насмарку.