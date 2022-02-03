«Проблема была в нём». Обамеянг — о конфликте с Артетой

Новичок «Барселоны» высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» , из-за которого он покинул лондонский клуб.

Я думаю, что проблема была только в нем, и он принял решение продать меня. Я не хочу много говорить, Артета был недоволен и всё.