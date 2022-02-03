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«Проблема была в нём». Обамеянг — о конфликте с Артетой

сегодня, 18:19

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, из-за которого он покинул лондонский клуб.

Я думаю, что проблема была только в нем, и он принял решение продать меня. Я не хочу много говорить, Артета был недоволен и всё.

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Все комментарии
RoArt
RoArt
сегодня в 20:06
Через полгода - чертов Хави мешал мне пить!
neukomm
neukomm
сегодня в 19:42
Кругом одни артеты, один я Д'Обамеянг!
протон
протон
сегодня в 18:55
при артете он получил космический контракт и стал капитаном.
после всех плюшек товарищ элементарно зажрался, стал пропускать тренировки, за что и был наказан абсолютно заслуженно. и это ещё не упоминая откровенное валяние дурака на поле.
а сейчас из него жижа полилась.
Очень жду прецедента, после которого этих неприкасаемых начнут массово спускать в третьи команды и просто выгонять с работы, за невыполнение обязанностей, как обычных смертных.
протон
протон
сегодня в 18:54
Обамеянг о конфликте с Хави: «Вся проблема была в нем. Я не был счастлив, но оставался спокоен»
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:35
Да понятно, что Доминатор тоже не фонтан..
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 18:31
Ну и все, все на месте.
drug01
drug01
сегодня в 18:29
Пусть решение будет принято
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:25
Пьер-Эмерик Обамеянг: Если вы недовольны мной, это ваши проблемы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:24
Тренер не видел в тебе перспективы, вот и всё.
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 18:24
последнее дело обвинять тренера...
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