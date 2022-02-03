«Проблема была в нём». Обамеянг — о конфликте с Артетой

Новичок «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о конфликте с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой, из-за которого он покинул лондонский клуб.
Я думаю, что проблема была только в нем, и он принял решение продать меня. Я не хочу много говорить, Артета был недоволен и всё.
после всех плюшек товарищ элементарно зажрался, стал пропускать тренировки, за что и был наказан абсолютно заслуженно. и это ещё не упоминая откровенное валяние дурака на поле.
а сейчас из него жижа полилась.
Очень жду прецедента, после которого этих неприкасаемых начнут массово спускать в третьи команды и просто выгонять с работы, за невыполнение обязанностей, как обычных смертных.
после всех плюшек товарищ элементарно зажрался, стал пропускать тренировки, за что и был наказан абсолютно заслуженно. и это ещё не упоминая откровенное валяние дурака на поле.
а сейчас из него жижа полилась.
Очень жду прецедента, после которого этих неприкасаемых начнут массово спускать в третьи команды и просто выгонять с работы, за невыполнение обязанностей, как обычных смертных.