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Организация по защите прав животных осудила действия Зума

вчера, 18:29

Организация по защите прав животных PETA осудила действия защитника «Вест Хэма» Курта Зума, который жестоко обращался со своей кошкой.

Шлепая, пиная и швыряя предметы в свою кошку на глазах у впечатлительного ребенка Курт Зума показал себя хулиганом и обидчиком животных, вымещая свои мелкие проблемы на самых беззащитных.

Он должен не только предстать перед судом общественного мнения, но и перед судом закона. Двух кошек, находящихся на его «опеке», нужно срочно переселить к кому-то, кто может проявить к ним доброту и сочувствие, которых явно не хватает Зума.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:36
Кошек переселят и они сразу уйдут с молотка за бешеные бабки! 😜
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 19:14
Негры совсем распоясались,бьют и трахают кого попало
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:49
Шлепая, пиная и швыряя предметы в свою кошку на глазах у впечатлительного ребенка
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1302454/zuma-kurt-vest-hem 08.02.2022

Я думаю там ребенок уже не лучше этого дегенерата(((
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:35
Ждём от этой организации осуждения варварских обычаев испанцев.
протон
протон
вчера в 18:33
Солидарен полностью. Если человек позволяет себе такое в отношении своего же животного, то граница, когда он позволит такое по отношению к человеку практически стерта. Так и до насилия над другим человеком близко
Безусловно, большинство известных маньяков-садистов начинали с мучений и убийств животных, все начинается с малого. Хочешь узнать человека, не смотри как он общается с равным или тем кто сильнее его, посмотри на то как он обращается с тем кто слабее.
протон
протон
вчера в 18:32, ред.
Теперь пусть месячную ЗП на покупку кормов для котов из приюта. Где Яя Туре что же скажет Яя?
Человек, который бьёт беззащитное зависимое от него животное, и от которого оно не может убежать -это не человек.
Освистать когда выйдет на поле.
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