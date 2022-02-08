Организация по защите прав животных осудила действия Зума

Организация по защите прав животных PETA осудила действия защитника «Вест Хэма» Курта Зума, который жестоко обращался со своей кошкой.
Шлепая, пиная и швыряя предметы в свою кошку на глазах у впечатлительного ребенка Курт Зума показал себя хулиганом и обидчиком животных, вымещая свои мелкие проблемы на самых беззащитных.
Он должен не только предстать перед судом общественного мнения, но и перед судом закона. Двух кошек, находящихся на его «опеке», нужно срочно переселить к кому-то, кто может проявить к ним доброту и сочувствие, которых явно не хватает Зума.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1302454/zuma-kurt-vest-hem 08.02.2022
Я думаю там ребенок уже не лучше этого дегенерата(((
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1302454/zuma-kurt-vest-hem 08.02.2022
Я думаю там ребенок уже не лучше этого дегенерата(((
Безусловно, большинство известных маньяков-садистов начинали с мучений и убийств животных, все начинается с малого. Хочешь узнать человека, не смотри как он общается с равным или тем кто сильнее его, посмотри на то как он обращается с тем кто слабее.
Безусловно, большинство известных маньяков-садистов начинали с мучений и убийств животных, все начинается с малого. Хочешь узнать человека, не смотри как он общается с равным или тем кто сильнее его, посмотри на то как он обращается с тем кто слабее.
Человек, который бьёт беззащитное зависимое от него животное, и от которого оно не может убежать -это не человек.
Освистать когда выйдет на поле.
Человек, который бьёт беззащитное зависимое от него животное, и от которого оно не может убежать -это не человек.
Освистать когда выйдет на поле.