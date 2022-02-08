Организация по защите прав животных осудила действия Зума

Организация по защите прав животных PETA осудила действия защитника «Вест Хэма» , который жестоко обращался со своей кошкой.

Шлепая, пиная и швыряя предметы в свою кошку на глазах у впечатлительного ребенка Курт Зума показал себя хулиганом и обидчиком животных, вымещая свои мелкие проблемы на самых беззащитных.

Он должен не только предстать перед судом общественного мнения, но и перед судом закона. Двух кошек, находящихся на его «опеке», нужно срочно переселить к кому-то, кто может проявить к ним доброту и сочувствие, которых явно не хватает Зума.