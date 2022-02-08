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В Сеть попало видео, как Курт Зума издевался над своей кошкой

вчера, 17:50

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал.

Француз жестоко обращался со своей кошкой, пиная её ногами, как футбольный мяч, а также нанося ей удары ладонью. Видео опубликовал Линдсэй Зума, который является братом Курта и выступает за клуб «Дагенхэм энд Редбридж».

Позже видео было удалено, а в сторону братьев Зума обрушился шквал критики. Команда «Дагенхэм энд Редбридж» уже осудила действия Линдсэй.

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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 01:56
все так делают)
bsww
bsww
сегодня в 00:54
Всё "правильно" они делали, что "били" кошку. Раз эта животинка не понимает, что "афробулки" надо не мышами кормить, а бананами. Вот и взбесились
dzvinka
dzvinka ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 23:40, ред.
ахахаха я искал этот комментарий. генич что только не делал - это уж точно.
Верг
Верг
вчера в 23:13
Лучше бы над своей шаболдой так бы издевался живодер
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 23:08
Негр думал это тигр и охотился за ним
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:58
Обезьяны с кошками не дружат...
Nazi
Nazi ответ karnager (раскрыть)
вчера в 22:35
Доминирует на этой планете один только Артета :) А эти просто издевались над слабым существом..
KLINSI
KLINSI
вчера в 22:34, ред.
Это футбольный сайт или сайт защиты кошаков от нигеров?
Nazi
Nazi
вчера в 22:33
Нельзя кошек кормить живыми ногами, тем более пинать.. 16ь этот зума. Совсем озверели. Хорошо хоть не изнасиловал, теперь это в моде у богатых футболистов..
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:51
Генич: - Кто так не делал?)
Виталий Романенко
Виталий Романенко
вчера в 21:47
Никогда негр не станет полноценным человеком, хотя и среди белых отморозков достаточно...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:44
Вто ответ на вопрос, почему обезьяна никогда не станет человеком !
А ведь самое печальное что это всё на глазах детей происходит и ещё заставил ребёнка поймать кошку и держать, а он ее бьёт . Гадёныш , в карцер ( стакан ) его и хлоркой залить по щиколотку !
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 21:24
Ещё и смайлики ржущие на весь экран. Очень смешно, прям семейное развлечение. Помню в детстве до школы тоже таскал кота за хвост, но чтобы пинать его ногами даже не задумывался никогда. Сейчас очень люблю кошек,и не терплю собак. Но эти божьи создания всё равно не могут вызвать агрессию, я лучше сам не съем кусочек хлеба а поделюсь.
112910415
112910415
вчера в 21:15
накажут сурово, не отвертеться !
makkie
makkie
вчера в 20:37
Живодёры...
Пусть на колено встают и извиняются перед кошечкой!
Кроликов
Кроликов ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 20:28
Банить, что животное обидел сравнив с этим. Животные по природе своей жестоки, а этот от отсутствия мозга!
Rattlehead
Rattlehead ответ Кроликов (раскрыть)
вчера в 20:25
Было бы за что банить. Все люди - обезьяны.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Кроликов (раскрыть)
вчера в 20:24
Я вообще не понимаю, каким нужно быть дауном, чтобы так замахнуться на кошку?
Кроликов
Кроликов
вчера в 20:12
Пусть меня забанят, но я бы назвал ролик: "Обезьяна обижает кошку!"
старина
старина
вчера в 20:05, ред.
Видимо бедный кися не преклонил колено
karnager
karnager
вчера в 20:03
Чёрные были всю жизнь рабами. Теперь они хоть над кем-то доминируют
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 19:50
ну что с этими обезьянами не так то?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 19:46
А вот это реально серьёзно! За это бы дисквалификацию до конца сезона впаять и оштрафовать! 75!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:36, ред.
Это тот, губастенький ? Снимала жена, а рядом ребёнок, который всё видел и даже участвовал ?... Прекрасная семейка. Пусть и дальше становятся перед ними на колено...
4RT
4RT
вчера в 19:35
Теперь будет перед матчем стаять на корачках и мяукать
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:31
Объединяет этих людей то, что им всем от богатсва крышу рвёт, причем, как ни странно все эти выродки преимущественно темнокожие из бедных стран и семей. Радует, что есть обратные примеры, Манэ Салах и др., которые помнят откуда они вышли и стараются помочь
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:09
Два кретина-садиста!
barcamilan
barcamilan
вчера в 19:08
братья питоры
ballak144
ballak144
вчера в 18:51
а чего он в африке с леопардами так не игрался?
SanekGol
SanekGol ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:48
Ага, но здесь у толерастов (по сути расистов) почему-то закрыты глаза на то, что всю дичь творят в основном представители темнокожего населения.
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