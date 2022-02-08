В Сеть попало видео, как Курт Зума издевался над своей кошкой

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума угодил в скандал.
Француз жестоко обращался со своей кошкой, пиная её ногами, как футбольный мяч, а также нанося ей удары ладонью. Видео опубликовал Линдсэй Зума, который является братом Курта и выступает за клуб «Дагенхэм энд Редбридж».
Позже видео было удалено, а в сторону братьев Зума обрушился шквал критики. Команда «Дагенхэм энд Редбридж» уже осудила действия Линдсэй.
🚨🚨|BREAKING: Video obtained by The Sun shows West Ham United star Kurt Zouma repeatedly kicking his cat across the floor like a football 👇👇[GRAPHIC] pic.twitter.com/Bq2oH6Eaiz— Politics UK (@PoliticsForUK) February 7, 2022
А ведь самое печальное что это всё на глазах детей происходит и ещё заставил ребёнка поймать кошку и держать, а он ее бьёт . Гадёныш , в карцер ( стакан ) его и хлоркой залить по щиколотку !
А ведь самое печальное что это всё на глазах детей происходит и ещё заставил ребёнка поймать кошку и держать, а он ее бьёт . Гадёныш , в карцер ( стакан ) его и хлоркой залить по щиколотку !
Пусть на колено встают и извиняются перед кошечкой!
Пусть на колено встают и извиняются перед кошечкой!