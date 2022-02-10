Виллаш-Боаш отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную России

Бывший тренер «Зенита» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную России.

Правда ли, что мог возглавить сборную России? Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вёл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведённое в вашей стране время. Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию.