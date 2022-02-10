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Виллаш-Боаш отреагировал на слухи, что он может возглавить сборную России

сегодня, 13:12

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал слухи о том, что он может возглавить сборную России.

Правда ли, что мог возглавить сборную России? Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вёл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведённое в вашей стране время. Тем не менее, пока не было предпосылок для возвращения в Россию.

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Все комментарии
dadrail
dadrail
сегодня в 16:06
Вроде и зима, а уток как осенью много и жирные
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:21
Сначала Валера должен провалиться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:08
Свои тренера закончились
протон
протон
сегодня в 13:55
То то Дюба с ним в обнимашки играет.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:52
Пусть Португалию возглавляет.
А Россию должен возглавлять русский тренер,
такой как Валера.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 13:47
его только не хватало
1 984
1 984
сегодня в 13:35, ред.
У сборной есть тренер! И до окончания стыков вести какие-то разговоры неправильно. А в случае прохода на ЧМ - иммунитет Карпина автоматически продлится до конца года.
Loko57
Loko57 ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 13:26
Валера Топ! Пройдем поляков и всё будет Гуд!!!
Владимир 77
Владимир 77
сегодня в 13:26
Верим в Валеру
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:24
Нахрена нам нужен этот ржавый товарищ.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:17
Вот только этого сбитого лётчика нам не хватало! Уж лучше наш Валера!
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