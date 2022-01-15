Рыбус: «Уже знаю, кто возглавит сборную Польши. Объявят сегодня или завтра»

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что уже знает, кто возглавит польскую национальную команду после ухода Паулу Соузы.
Сегодня или завтра назовут имя главного тренера. Я уже знаю, но не могу сказать, вы узнаете позже. Помешает ли это подготовке к стыкам? Надеюсь, нет.
Думаю ли я о контракте с «Локомотивом»? Я думаю о сборах, а там посмотрим.
24 марта сборная Польши сыграет против России в Москве в первом стыковом матче за выход в финальную стадию ЧМ-2022.
Конечно это Черчесов !
Конечно это Черчесов !
Кокорин будет управлять.....
Кокорин будет управлять.....
надеюсь, смена тренера у Польши, пойдет на руку Карпину и ослабит поляков
надеюсь, смена тренера у Польши, пойдет на руку Карпину и ослабит поляков