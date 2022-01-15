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Рыбус: «Уже знаю, кто возглавит сборную Польши. Объявят сегодня или завтра»

сегодня, 12:51

Защитник «Локомотива» и сборной Польши Мацей Рыбус заявил, что уже знает, кто возглавит польскую национальную команду после ухода Паулу Соузы.

Сегодня или завтра назовут имя главного тренера. Я уже знаю, но не могу сказать, вы узнаете позже. Помешает ли это подготовке к стыкам? Надеюсь, нет.

Думаю ли я о контракте с «Локомотивом»? Я думаю о сборах, а там посмотрим.

24 марта сборная Польши сыграет против России в Москве в первом стыковом матче за выход в финальную стадию ЧМ-2022.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:53
Да все в курсе !
Конечно это Черчесов !
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:46
Валерий Георгиевич и мы в космическом любопытстве)))
cftyjk
cftyjk
сегодня в 13:43
все уже знают....
Кокорин будет управлять.....
ОПС
ОПС
сегодня в 13:42
Да кто бы там не был, а выигрывать все равно нам.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:38
Поляки нам не конкуренты
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri
сегодня в 13:26
скорее всего это будет Марсель Коллер, во всяком случаи, почти во всех источниках фигурирует этот человек, как новый главный тренер

надеюсь, смена тренера у Польши, пойдет на руку Карпину и ослабит поляков
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:24
Нам какая разница, играют футболисты, а не тренерский штаб.
drug01
drug01
сегодня в 13:23
Кто же этот тренер???
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:19
Срочно напоить и расколоть!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:53
С любым тренером мы их обыграем. Валера - лучший!
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