«Зенит» пока не ведёт переговоры о новом контракте с Семаком

«Зенит» всё ещё не начал переговоры о новом контракте с главным тренером клуба Сергеем Семаком.
Текущее соглашение 45-летнего специалиста истекает летом этого года, однако в нём есть опция продления на ещё один сезон.
При этом «Зенит» не рассматривает других кандидатов на должность тренера команды. Возможно, что скоро стороны начнут переговоры о подписании новой сделки. Решающее слово в заключении нового контракта с Семаком будет за председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
- А сейчас, даже не мылься! Семак-то явно покруче тебя будет...
- А сейчас, даже не мылься! Семак-то явно покруче тебя будет...
Либо Радимов, либо Орлов, либо Боярский )))
Либо Радимов, либо Орлов, либо Боярский )))
А также Спартак, ЦСКА, Динамо........
А также Спартак, ЦСКА, Динамо........
Возможно, за него Миллер не будет колотиться как за Дзюбу...
Возможно, за него Миллер не будет колотиться как за Дзюбу...
Источник утверждает : - " За ним уже давно следят 👣 🙈 скауты из Манчестер Юнайтед !!!) И вполне возможно скоро будет сделано первое предложение . Красные дьяволы хотят предложить Семаку контракт на пятнадцать лет с опцией продления ещё на пол года. Сумма контракта и зарплаты пока находится в страшном секрете 🙊☝ ".
Следим за подробностями !!!)
Источник утверждает : - " За ним уже давно следят 👣 🙈 скауты из Манчестер Юнайтед !!!) И вполне возможно скоро будет сделано первое предложение . Красные дьяволы хотят предложить Семаку контракт на пятнадцать лет с опцией продления ещё на пол года. Сумма контракта и зарплаты пока находится в страшном секрете 🙊☝ ".
Следим за подробностями !!!)