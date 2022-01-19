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«Зенит» пока не ведёт переговоры о новом контракте с Семаком

сегодня, 11:20

«Зенит» всё ещё не начал переговоры о новом контракте с главным тренером клуба Сергеем Семаком.

Текущее соглашение 45-летнего специалиста истекает летом этого года, однако в нём есть опция продления на ещё один сезон.

При этом «Зенит» не рассматривает других кандидатов на должность тренера команды. Возможно, что скоро стороны начнут переговоры о подписании новой сделки. Решающее слово в заключении нового контракта с Семаком будет за председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 14:31
    Хиромант
    Хиромант ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 14:26
      Хиромант
      Хиромант ответ Elliada (раскрыть)
      сегодня в 14:22
        Федор Паршунин
        Федор Паршунин
        сегодня в 13:43
        Михаил Боярский: "Если Тедеско возглавил РБ "Лейпциг", то Семак должен тренировать "Баварию".
        YVG
        YVG ответ makkie (раскрыть)
        сегодня в 12:44
        Хорошо, хоть не Зарема.
        makkie
        makkie
        сегодня в 12:33
        Правильно, следующий тренер уже известен.
        Либо Радимов, либо Орлов, либо Боярский )))
        lotsman
        lotsman
        сегодня в 12:24
        "... Оставить Сирожу и продолжить феерично унижать Уралы, Химки и Арсеналы......."
        А также Спартак, ЦСКА, Динамо........
        Caniggia
        Caniggia
        сегодня в 12:00
          Cat01
          Cat01
          сегодня в 11:57
          вот что делают деньги и большие запросы!!!!!!
          sv_1969
          sv_1969 ответ 1bear (раскрыть)
          сегодня в 11:51
          Зенит всегда в атаку играет))) СерОжу оставляем)))
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          сегодня в 11:47
          Да оставляйте Семака, он вегетареанец, в церкви служит, не пьет ни курит - что еще надо ?
          ermak6848
          ermak6848
          сегодня в 11:44
          не ко двору Сергей Семак в фк ЗЕНИТ, лучше заморский тренер с большим Окладом и тарифами на газ для населения
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          сегодня в 11:44
          Призадумались господа руководители.
          Elliada
          Elliada
          сегодня в 11:41
          Чтобы выиграть чемпионат России можно подписать кого угодно. Хоть дворника за 20 000.
          1bear
          1bear
          сегодня в 11:39
          одумайтесь ! Семак не тренер - ищите специалиста , готового играть в атакующий футбол!!!,а Серёжу к нему вторым тренером на поучиться
          Трезвый повар
          Трезвый повар
          сегодня в 11:36
          Надо дождаться результатов выступления Зенита в лиге европы и потом уже решать с продлением. Тут всё логично
          particular
          particular
          сегодня в 11:33
          А что разговаривать... Когда придёт время, ему предложат кнут и пряник, - тогда Серёжа и определится или ему определят...
          Возможно, за него Миллер не будет колотиться как за Дзюбу...
          Ironigor
          Ironigor
          сегодня в 11:31, ред.
          А куда торопиться, за ним что очередь выстроилась из желающих.
          Источник утверждает : - " За ним уже давно следят 👣 🙈 скауты из Манчестер Юнайтед !!!) И вполне возможно скоро будет сделано первое предложение . Красные дьяволы хотят предложить Семаку контракт на пятнадцать лет с опцией продления ещё на пол года. Сумма контракта и зарплаты пока находится в страшном секрете 🙊☝ ".
          Следим за подробностями !!!)
          LOpp
          LOpp
          сегодня в 11:30
          сбитый летчик
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          сегодня в 11:25
          Всему своё время...
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