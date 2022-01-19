«Зенит» пока не ведёт переговоры о новом контракте с Семаком

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сегодня, 11:20

«Зенит» всё ещё не начал переговоры о новом контракте с главным тренером клуба .

Текущее соглашение 45-летнего специалиста истекает летом этого года, однако в нём есть опция продления на ещё один сезон.

При этом «Зенит» не рассматривает других кандидатов на должность тренера команды. Возможно, что скоро стороны начнут переговоры о подписании новой сделки. Решающее слово в заключении нового контракта с Семаком будет за председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.