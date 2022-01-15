В тренерском штабе Алексея Березуцкого может появиться ещё один помощник

ЦСКА планирует усилить тренерский штаб в январе.
По данным источника, у главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого может появиться ещё один помощник.
Напомним, что ранее в тренерский штаб ЦСКА вошёл Василий Березуцкий.
ЦСКА планирует усилить тренерский штаб в январе.
По данным источника, у главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого может появиться ещё один помощник.
Напомним, что ранее в тренерский штаб ЦСКА вошёл Василий Березуцкий.
А заодно размывается персональная ответственность...
А заодно размывается персональная ответственность...
Что-то в руководстве клуба совсем плохи дела.
Что-то в руководстве клуба совсем плохи дела.