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В тренерском штабе Алексея Березуцкого может появиться ещё один помощник

вчера, 22:14

ЦСКА планирует усилить тренерский штаб в январе.

По данным источника, у главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого может появиться ещё один помощник.

Напомним, что ранее в тренерский штаб ЦСКА вошёл Василий Березуцкий.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 23:40
Интересно, кто бы это мог быть?
particular
particular
вчера в 22:50
Излишне раздутый штаб не всегда способен помочь командующему...
А заодно размывается персональная ответственность...
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:47
Игнашевич?
5pta9z9hukf7
5pta9z9hukf7
вчера в 22:46
Ну какой он тренер?
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:44
Ещё один брат)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Лучше бы команду усиляли хорошими игроками!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:37
Сборище недоразумений !
Что-то в руководстве клуба совсем плохи дела.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:35
Какой нибудь очередной бабаян.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Посмотрим , что из этого выйдет.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:26
Они чё там с них пыль выбивают?)).
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
Итак штат рздтут...
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