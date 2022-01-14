Фарке впечатлил Галицкого своими знаниями о «Краснодаре»

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с немецким специалистом . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.

Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге.