Фарке впечатлил Галицкого своими знаниями о «Краснодаре»

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с немецким специалистом Даниэлем Фарке. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.
Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге.
Утверждается, что окончательно с кандидатурой немецкого тренера в краснодарском клубе определились около недели назад.
Фарке - это не физруки вроде Шалимова и Гончаренко.
К собеседованиям всегда нужно готовиться)
После отставки - Галицкий был в восторге от последней встречи 😄
Фарке - это не физруки вроде Шалимова и Гончаренко.
К собеседованиям всегда нужно готовиться)
После отставки - Галицкий был в восторге от последней встречи 😄