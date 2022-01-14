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Фарке впечатлил Галицкого своими знаниями о «Краснодаре»

вчера, 20:57

Стали известны детали переговоров «Краснодара» с немецким специалистом Даниэлем Фарке. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Перед переговорами с боссами «Краснодара» Даниэль изучил все про «Краснодар». Он даже перевел все интервью с Галицким, чтобы быть в курсе всего.

Также Фарке представил свое видение развития команды. Галицкий был в восторге.

Утверждается, что окончательно с кандидатурой немецкого тренера в краснодарском клубе определились около недели назад.

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Все комментарии
старина
старина
вчера в 23:48
Ара эй,Барев братка!
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:23
Ну если человек так подготовился,будем надеятся на качественную работу. Кстати будет интересно посмотреть на "немецкое" дерби,коим начнётся чемпионат.
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:13
Уже лучше, чем белорусский "специалист")
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:11
Немец хорошо подготовился
shlomo
shlomo
вчера в 22:03
Ну что посмотрим теперь на его профессионализм в футболе....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:54
Хорошая "домашняя заготовка" часто приводит к положительному результату.
Брулин
Брулин
вчера в 21:51
Если реально заморочился так, чтобы все интервью перевести, то круто, конечно. Может Галицкий наконец нашёл того тренера, с которым быки реально начнут претендовать на чемпионство.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:37
Хороший подход к делу. А то в Спартак приходят кадры, которые узнают о клубе только после посещения музея с пыльными кубками под соль и медалей из двадцатого века...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:29
Надо учить все про Галицкого! И записываться на собеседование!
kasyak7
kasyak7
вчера в 21:28
Поживем увидим что это за товарищ Фарке..
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:22
Надеется в ближайшем будущем на хорошую компенсацию.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 21:20
Впечатлительный и основательный. Сработаются
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:11
Если бы у меня на кону стояли большие бабки от Галицкого, я бы впридачу к знаниям о клубе выучил бы и всю информацию о его родственниках.
Главный судья
Главный судья ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:05
))))та да ...прямо аж не ожиданно так ..приятно для Галицкого)))
particular
particular
вчера в 21:04
От восторгов воздержусь, но заинтересованно понаблюдаю...
протон
протон
вчера в 20:59
Отличный выбор от Сергея Николаевича)
Фарке - это не физруки вроде Шалимова и Гончаренко.
К собеседованиям всегда нужно готовиться)
После отставки - Галицкий был в восторге от последней встречи 😄
протон
протон
вчера в 20:58
Нормальный профессиональный подход. На звонки еще отвечал наверно?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58, ред.
Время покажет кто кого впечатлил.
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