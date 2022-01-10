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Стало известно, почему «Краснодар» уволил Ганчаренко

вчера, 17:34

Причиной отставки Виктора Ганчаренко из «Краснодара» стал конфликт с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Ганчаренко остался недоволен уходом из «Краснодара» своего помощника Руслана Зубика. Ситуация произошла 30 декабря 2021 года. Знакомый с происходящим источник сообщает:

Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Ганчаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь. Ганчаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение — уволить его. Галицкий хотел узнать видение Ганчаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера.

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Все комментарии
ATG
ATG
вчера в 20:35
Да иди уже во своясе тренеришка
RamonCSKA
RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:26
Самое главное он не даёт жене лезть в сми и телеграмм
Ген Геныч
Ген Геныч ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:20
В точку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pomor45
pomor45
вчера в 20:17
Грань между принципиальностью и глупым упрямством настолько призрачная, что многие её просто не замечают.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:04
Поведение сторон,ставшее привычным.
particular
particular
вчера в 19:59
Бескомпромиссность и бесцеремонность привели к неконструктивному исходу...
протон
протон
вчера в 19:56
Федун-15 тренеров за 18 лет.
Галицкий-9 тренеров за 13 лет. Я думаю, что у Галицкого есть все шансы побить рекорд Лени. При этом журналисты облизывают Галицкого с ног до головы:у него всё продумано, никогда не бывает спонтанно. На мой взгляд он такой же самодур, как и Федун, только внешне выглядит более нормально, да не высказывает вслух идиотских умозаключений, как спонсор Заремы.
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 19:31
Галицкий, конечно, нужное дело делает. Деньгами сильно поднял Краснодар. Но футбол от этого Галицкий понимать лучше не стал. Похоже, что 8-летняя дочка некоей Салиховой Заремы и то лучше Галицкого в футболе разбирается.
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 19:31
Лично для меня как болельщика Краснодара,уход вмг, это повод поднять рюмку, не знаю, возможно будет хуже,поиск тренера в спешке не самое лучшее. Но при Гончаренко я не видел самого главного, развития команды, да что там развития,даже стабильности не было,очень много матчей когда команда играла сама по себе,по сути без тренера, по игре тоже много вопросов, единственное что он добавил, это диагонали и забросы. Думаю команда сильно не потеряет,тем более СНГ созрел для иностранного тренера, в любом случае будет интересно посмотреть что будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:25
Наверное у Гончаренко были железные основания считать, что встреча с Галицким ничего не изменит...
dеigandre
dеigandre
вчера в 18:58
Ох уж эти «источники» ))
Интересно нынче быть журналистом. Придумал себе источники, и штампуй новости.
8 января Николич прилетит в Краснодар и станет главным тренером…
На дворе 10 января, а клуб все тренера ищет. А новость уже есть, денежка получена, типа-работа проведена.
Через какое-то время и эта новость станет балабольством, а «пипл» уже «схавал»
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:48
да галицкий это та же зарема, иначе обьяснить назначения мусаева а затем гончаренко на тренеров я не могу обьяснить.
чепушила с дорошой игрушкой
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:22
У меня походу послепраздничный "День Сурка".....

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...я это уже читал на днях...
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:14
Надо было на контакт выходить,а не обиды кидать
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:03
от таких замроских спецов давно пора избавляться...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:00, ред.
Галицкий такую белорусскую бульбу как Ганчаренко в Магните по дешёвке сетками продавал !!!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:59
Ну, а на кера менять помошника, или удалять Зубика из системы клуба? Тренер тоже человек. Работает с кем комфортно и с кем притерься. Знают и понимают друг, друга с полуслова. Вот на кера на ровном месте находить проблему? Или решили трудоустроить местного? Своего? Кореша? Брата? Свата?
А в след ВиктОру "ату, ату его". "Псих, картофан, неадекват" и т.д.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:54
Так в чем конфликт ?
Alhunah
Alhunah ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:50
Всё правильно, а как иначе?
1 984
1 984
вчера в 17:50, ред.
Так скоро придётся в Беларусь возвращаться..
berda2003
berda2003
вчера в 17:48
пастушок учится у главного пастуха независимости...
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 17:45
.
lotsman
lotsman
вчера в 17:45
Личные амбиции, а благополучие команды побоку.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:43
Витя своими истеричными отъездами уже в "ЦСКА" отличался. Теперь атакующий футбол в "Краснодаре" может Николич будет ставить, может кто-то другой.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:40
Витя по ходу любит понты наворачивать.
SHMEL
SHMEL
вчера в 17:35, ред.
Ганчаренко чересчур строптив. Иногда нужно уметь соблюдать субординацию.
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