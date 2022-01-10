Стало известно, почему «Краснодар» уволил Ганчаренко

Причиной отставки из «Краснодара» стал конфликт с генеральным директором клуба Владимиром Хашигом.

Ганчаренко остался недоволен уходом из «Краснодара» своего помощника Руслана Зубика. Ситуация произошла 30 декабря 2021 года. Знакомый с происходящим источник сообщает:

Да, между сторонами действительно произошел конфликт. В отпуск стороны ушли на негативе. Владелец клуба не мог сразу принять Ганчаренко, чтобы уладить вопрос, так как был занят, а затем уже тренер не выходил на связь. Ганчаренко считал, что после выхода из отпуска они вернутся к этому вопросу и решат данный конфликт. Галицкий назначил дедлайн тренеру, он ему не ответил, и поэтому владелец принял такое решение — уволить его. Галицкий хотел узнать видение Ганчаренко на возникший конфликт, но ответа не дождался. Все говорит о том, что отставка точно не планировалась, так как у команды до сих пор нет главного тренера.