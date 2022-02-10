Анелька: «Месси вынужден был уйти из „Барселоны“»

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции высказался о форме нападающего ПСЖ в нынешнем сезоне.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне», для него непросто адаптироваться в другом клубе, потому что там всё новое. Не думаю, что он хотел уйти из «Барселоны», он вынужден был уйти, и это нелегко для него.

Месси хорошо проявляет себя в важных матчах. Думаю, что в игре против «Реала» в Лиге чемпионов он покажет свой уровень.