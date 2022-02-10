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Анелька: «Месси вынужден был уйти из „Барселоны“»

сегодня, 15:00

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Николя Анелька высказался о форме нападающего ПСЖ Лионеля Месси в нынешнем сезоне.

Месси всю карьеру провел в «Барселоне», для него непросто адаптироваться в другом клубе, потому что там всё новое. Не думаю, что он хотел уйти из «Барселоны», он вынужден был уйти, и это нелегко для него.

Месси хорошо проявляет себя в важных матчах. Думаю, что в игре против «Реала» в Лиге чемпионов он покажет свой уровень.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ barcamilan (раскрыть)
сегодня в 19:12
Потому что у Барселоны закончились деньги
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:45
Понятно, что вынужден, "Барселона" не могла в рамках нового финансового регламента для Ла Лиги дать ему очередной контракт на 100 миллионов в год. И даже в три раза меньше не могла. А это уже приговор был для них.

Плюс мы помним нулевую статистику Месси в матчах с "Реалом" и "Атлетико" за последние три года, возможно, и самому руководству "Барселоны" уже не нужен был игрок, который неспособен проявить себя в важных матчах.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:15
а почему вынужден был?
Мaлик
Мaлик
сегодня в 17:03
Давно пора эту тему закрыть
kust07
kust07
сегодня в 16:56
Французский климат не подходит для Месси
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:38
Анелька напомнил нам о карлике мол он есть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:37
Вот в лч и посмотрим на что он способен!
Doping87
Doping87
сегодня в 16:35
Он и показывает уровень Роберто Карлоса в Анжи.
Ванечка
Ванечка
сегодня в 16:22
Чё теперь из пустого в порожнее переливать эту новость
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:07
Мощнее и сильнее раздражителя для Месси чем "Реал" невозможно даже придумать. Лионель в этом матче должен показать все на что способен и на сколько у него осталось сил.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 15:43
Он сам ушёл обонкротил клуб так как уже с барсы нечего было взять,теперь доит Псж надеюсь как и барсу их тоже обонкротит но у шейхов дофига бабла.
drug01
drug01
сегодня в 15:42
Игра покажет
marut
marut
сегодня в 15:41
Посмотрим как сыграет с Реалом, потом и порассуждаем о нем
Баобаб
Баобаб
сегодня в 15:33
Бедный, как же его там гнобили, баблом обижали, что прям вынужден был уйти.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:19
Пора бы уже свой уровень показать, а то как-то не впечатляет.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 15:18
Потом вернется!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:17
Это знает только Месси
beefs
beefs
сегодня в 15:02
уже, похоже, это начало конца карьеры..
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