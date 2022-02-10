Анелька: «Месси вынужден был уйти из „Барселоны“»

Бывший футболист «Челси» и сборной Франции Николя Анелька высказался о форме нападающего ПСЖ Лионеля Месси в нынешнем сезоне.
Месси всю карьеру провел в «Барселоне», для него непросто адаптироваться в другом клубе, потому что там всё новое. Не думаю, что он хотел уйти из «Барселоны», он вынужден был уйти, и это нелегко для него.
Месси хорошо проявляет себя в важных матчах. Думаю, что в игре против «Реала» в Лиге чемпионов он покажет свой уровень.
Плюс мы помним нулевую статистику Месси в матчах с "Реалом" и "Атлетико" за последние три года, возможно, и самому руководству "Барселоны" уже не нужен был игрок, который неспособен проявить себя в важных матчах.
Плюс мы помним нулевую статистику Месси в матчах с "Реалом" и "Атлетико" за последние три года, возможно, и самому руководству "Барселоны" уже не нужен был игрок, который неспособен проявить себя в важных матчах.